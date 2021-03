L’ultimo contenuto social dell’attrice Ursula Corbero si trasforma in posa estrema: Tokyo in men che non si dica gela il sangue dei suoi fan.

Pare sia giunto il momento di prendere leggermente le distanze dal personaggio che ha reso il suo nome celebre in tutto il mondo, quel volto dell’irresistibile e risoluta Tokyo de La Casa Di Carta non potrà comunque essere tanto facilmente dimenticato dai suoi fan. In questi giorni l’attrice attrice nativa della cittadina spagnola di Sant Pere de Vilamajor, Ursula Corbero, ha preferito dedicarsi ad uno shooting che ha attirato subito l’attenzione dei suoi follower.

Tokyo, Ursula Corbero: la posa estrema ed il sorriso mozzafiato

Ursula ha seguito nella giornata di ieri le direttive dell’affermato Creative Director e founder della J.W.Anderson, Jonathan Anderson. Uno degli scatti editati e da lui realizzati è stato condiviso successivamente nelle Instagram stories dell’attrice scatenando nello sguardo degli ammiratori una reazione di pura meraviglia.

Ursula, molto lontana dal carisma di Tokyo, che dal 2017 ha reso significativa la sua presenza nella serie televisiva iberica, si mostra alle luci del tramonto distesa sull’erba con fare incuriosito ed esibendo un sorriso largo abbastanza da contagiare con la sua positività. Uno scatto senza dubbio da togliere il fiato, sia per la posa da alcuni definita vagamente estrema. Una strategiache mirerebbe a dare risalto all’accessorio al suo fianco.

Si tratta di una bellissima pochette ricamata. Apparteniene alla nuova collezione di Luxury Designer Fashion, Bags & Accessories realizzata dal brand LOEWE. Sicuramente questo sarà soltanto piccolo anticipo di quello che saranno le sue collaborazioni future, vista le non ancora annunciate intenzioni future riguardo a nuovi progetti cinematografici o televisivi.