Valentina Ferragni punta a battere la sorella Chiara su Instagram? Sicuramente è sulla buona strada ma a lei manca qualcosa

Valentina Ferragni, la più giovane delle tre sorelle, è pronta ad aggiudicarsi il podio nel regno delle influencer. Da qualche anno sta seguendo le orme di Chiara, la sua guru, e piano piano si sta facendo conoscere dal web per la sua bellezza e il suo modo di essere. Molto legata alla famiglia, condivide su Instagram alcuni momenti della sua giornata da sola, a lavoro, insieme al fidanzato e certe foto sarebbero da censurare. Avete visto l’ultima?

Valentina Ferragni: bollente su Instagram, perché?

Seguita da quasi quattro milioni di follower su Instagram, molti pensano già al suo futuro. Potrà mai raggiungere i livelli della sorella Chiara? Per il momento è impossibile, ma la giovane donna ci sta lavorando e nella vita mai dire mai. Una cosa è certa un plus potrebbe essere diventare mamma. Ma a questo Valentina sembra ancora non pensarci, anzi si gode i suoi anni più belli insieme al suo fidanzato Luca Vezil, conosciuto tanti anni fa durante una vacanza. I due sono molto innamorati e condividono molti hobby insieme ed anche la passione per i social, che ormai si è trasformata in un vero e proprio lavoro per entrambi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

L‘ultimo post della piccola Ferragni è da censura, non tanto per il bacio ma per il suo fondoschiena che ha fatto esplodere il web di like e commenti. “Meravigliosi”, “I più belli”, “Stupendi”, scrivono i follower e non manca la fan numero uno, Chiara Ferragni, che lascia un cuore per i due innamorati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Il percorso è ancora lungo, ma Valentina è sulla buona strada per raggiungere la vetta desiderata. Intanto continua a lavorare sodo insieme alla sorella per rendere il loro regno ancora più formidabile.