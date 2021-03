Aurora Ramazzotti, baciata dal sole: la sua bellezza ti dà serenità – FOTO

Aurora Ramazzotti ferma il cuore dei fan grazie alla sua immagine di ragazza dalla porta accanto rigorosamente acqua e sapone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti ha capito ormai da tempo come entrare nel cuore di migliaia di fan senza ricorrere per forza ad immagini senza veli con pose da femme fatale. In ogni scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, dov’è molto attiva, infatti la bella figlia di Michelle Hunziker è solita mostrarsi proprio come mamma l’ha fatta, non nel senso però che comunemente s’intente. Nelle foto pubblicate sui social Aurora spesso si lascia ritrarre senza trucco mostrando orgogliosamente la bellezza che Madre Natura ha voluto donarle. Ad incantare spesso i suoi fan sono infatti semplicemente la profondità del suo sguardo e i lineamenti dolci del viso su cui spiccano le labbra carnose. Un esempio sono appunto gli ultimi scatti condivisi sul famoso social network in cui a lasciar senza fiato i fan è più che altro la gioia che Aurora riesce a trasmettere. I piedi con le braccia aperte quasi ad abbracciare il mondo sembra essere l’immagine stessa della felicità.

Aurora Ramazzotti e la storica amicizia con Tommaso Zorzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

L’amicizia fra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi ha origini molto profonde, i due infatti legati da un affetto sincero si frequentano fin da ragazzini. La loro relazione è stata così intensa che in passato alcuni settimanali di gossip hanno addirittura ipotizzato una storia d’amore tra i due. A quanto pare però la loro amicizia nell’ultimo periodo è andata un po’ a perdersi con un allontanamento dovuto non soltanto alla reclusione forzata dell’influencer nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso di una recente intervista a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, il vincitore del programma condotto da Alfonso Signorini ha raccontato il perché del suo distacco dall’amica di sempre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

A quanto pare i due amici d’infanzia si sarebbero allontanati a causa di una certa gelosia provata da Zorzi nei confronti di Aurora. “Forse quello che non accetto è che lei è fidanzatissima con Goffredo – ha rivelato l’influencer – ho la sindrome dell’abbandono“. Un problema che però a quanto pare i due stiano pian piano riuscendo a superare.