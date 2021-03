Ginevra Lamborghini selfie pazzesco allo specchio. Che fisico – FOTO

Ginevra Lamborghini posta su Instagram un selfie nuda allo specchio in cui si mostra sensuale più che mai, un vedo non vedo all’ultimo grido

Ginevra Lamborghini si fa sempre più strada nel mondo social grazie agli scatti provocanti che pubblica di frequente sulla sua pagina Instagram ma anche grazie al repertorio musicale che ha iniziato a produrre da qualche mese e che l’ha fatta salire nelle vette di brani più ascoltati. È uscita recentemente in radio e su tutte le piattaforme digitali per Universal Music, con “Alibi”, dopo il debutto a settembre scorso con il brano “Scorzese”.

La vita sentimentale di Ginevra invece è incognita ma in una recente intervista a Vanity Fair ha rivelato di aver iniziato una nuova relazione con un ragazzo che però non fa parte dello showbiz come lei e la sua famiglia.

Ginevra Lamborghini strega il web, troppo nella in versione nude look allo specchio

Bellissima e sensuale forse addirittura di più della sorella Elettra, il sangue non mente d’altronde nonostante le due ragazze non si parlino da tempo a causa di divergenze personali. Ginevra però proprio come la sorella maggiore cattura l’attenzione con un fisico pazzesco che non esita a mostrare sui social con disinvoltura.

Nell’ultima Instagram story la troviamo infatti audace mentre si palesa solo in lingerie allo specchio, uno scatto fugace scattato in penombra che però ben evidenzia le forme sinuose della giovanissima. Curve prorompenti e lato B da infarto, frutto di allenamenti che lei stessa ha confessato di svolgere con regolarità.

E se siete curiosi di vedere presto Ginevra su questi schemi, la potete seguire in diretta domani sera alle 21.30 per il collegamento che farà con l’istruttrice di fitness Valeria De Chiara: argomento, pavimento pelvico. Tutti sintonizzati per sentire cosa avrà da raccontare Ginevra.