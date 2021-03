Sara Croce in body ti fa sognare: la “bonas” non ha rivali, quel dettaglio è la prova – FOTO

Sara Croce, grazie alla sua bellezza e al suo fascino riesce a scalare ogni giorno le classifiche delle donne più amata dei social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce ad ogni foto pubblicata sul suo profilo Instagram riesce a conquistare una fetta più grande di ammiratori sognanti. Le sue “colleghe” dei social infatti già da tempo hanno individuato nell’influencer di Garlasco una delle avversarie più temibili e pericolose. A colpi di foto e pose sexy infatti la modella è riuscita a scalare pian piano le vette delle classifiche diventando uno dei personaggi più amati e seguiti del web. La sua fama l’ha portata a diventare una dei volti più ricercati dalle grandi case di moda che sempre di più si rivolgono a lei per le proprie campagne pubblicitarie. Il fascino e l’eleganza innata di Sara le ha dato altresì la possibilità di entrare a far parte del cast di una delle trasmissioni più seguite dei canali Mediaset. A breve infatti vestirà i panni della “bonas” per il fortunato programma “Avanti un altro” , arrivato ormai al suo decimo anno e condotto su Canale 5 dal grande mattatore Paolo Bonolis.

LEGGI ANCHE -> Aurora Ramazzotti, baciata dal sole: la sua bellezza ti dà serenità – FOTO

La foto hot di Sara Croce