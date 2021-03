In merito a quanto accaduto il 2 marzo ad una signora in Valtellina: una truffa tramite sms può svuotare i vostri conti correnti.

La prima denuncia è stata effettuata da una signora in provincia di Valtellina. La malcapitata aveva ricevuto un sms sul suo telefono cellulare soltanto cinque giorni fa, lo scorso 2 marzo, prima di ritrovarsi vittima di una truffa che le è costata ben 19mila euro. Secondo le indagini effettuate successivamente dalla Polizia Postale e dei Carabinieri risulterebbe un drastico aumento di casi di truffa telefonica proprio negli ultimi periodi.

Leggi anche —>>> Sgominata ingente truffa bancaria: attenzione alle telefonate svuota conti

Truffata con un SMS, come evitare che possano accedere al vostro conto

Potrebbe interessarti anche —>>> Utenti Whatsapp sempre in allerta: come funziona la truffa del codice a 6 cifre

Per questo motivo le forze dell’ordine non mancano di continuare a mettere in guardia ed invitare i cittadini a diffidare caldamente di messaggi non ben identificati, anche qualora i mittenti dovessero spacciarsi per responsabili di istituzioni di vario genere, o come in questo caso del proprio istituto bancario di riferimento.

Il fenomeno che ha colto impreparata la signora di mezza età è ora meglio conosciuto come “smishing“. Ovvero con questo termine si vuole intendere una sottrazione volontaria di importanti informazioni private appartenenti all’utente truffato. Quando il malintenzionato di turno riuscirà infatti ad ottenere le vostre credenziali, grazie al vostro inconsapevole consenso, sarà già troppo tardi. Perciò è di fondamentale importanza la prevenzione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

E’ sufficiente infatti rispondere al messaggio inviato dal truffatore/mittente in questione che si cela sotto il falso nome del vostro istituto di credito ed il gioco è fatto. Il conto di riferimento verrà svuotato totalmente, o parzialmente, delle somme di denaro in esso contenute. L’unico medo applicabile postumo è quello di bloccare il conto: tentativo portato fortunatamente a termine anche dalla stessa signora.