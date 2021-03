Sabato 6 marzo una donna di 54 anni è rimasta gravemente ferita. Aperta un’indagine per tentato omicidio.

À #NoisyLeSec, hier soir, un homme et une femme ont été agressés dans un bus par des individus qui les ont brûlés par aspersion d’un liquide inflammable. Tous les moyens sont mobilisés pour retrouver les auteurs de cette odieuse agression. L’enquête est en cours par le SDPJ 93. pic.twitter.com/5biHBP32eF — Préfecture de Police (@prefpolice) March 7, 2021

Lo scorso sabato 6 marzo due passeggeri hanno subito una violenta aggressione mentre erano a bordo dell’autobus 145, la linea che collega Pantin a Villemomble. La tragedia è avvenuta poco dopo le ore 19:00 in prossimità della fermata Salengro-Auffret. Ci troviamo a Noisy-le-Sec, il comune francese situato nel dipartimento della Senna-Saint-Denis nella regione dell’Île-de-France. Secondo quanto riportano i media locali, le vittime sono rimaste gravemente ustionate a causa dell’improvviso lancio di un liquido altamente infiammabile.

Bruciature su viso, cuoio capelluto e collo

Stando a quanto riferisce France Info, la donna ha subito gravissime ustioni al viso, al cuoio capelluto e al collo. Tuttavia, le sue condizioni di salute non sono gravi: la 54enne è stata rilasciata dall’ospedale in giornata (7 marzo). Leggermente ustionato il suo compagno, così come il conducente dell’autobus, ferito mentre tentava di spegnere le fiamme con l’estintore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il pronto soccorso. “Ci troviamo di fronte a un atto di violenza gratuito […] non c’è alcun legame tra la vittima e il suo aggressore”, precisa la polizia in un comunicato ufficiale. Le fonti giudiziarie riferiscono che il presunto colpevole, 41 anni, è stato arrestato e preso in custodia questa domenica mattina (7 marzo).

Ieri sera tentato omicidio linea 145 fermata a Noisy le sec, per nessun motivo noto un individuo in fuga ha spruzzato una donna con liquido infiammabile e dato fuoco. Inizia ad essere catastrofico come nei peggiori incubi, ho paura di quello che ci aspetta. #Francia pic.twitter.com/MQSasTnFtl — Alessandro 7 (@AlessandroCere7) March 7, 2021

Il caso è stato affidato alla polizia giudiziaria di Seine-Saint-Denis: al via l’indagine per tentato omicidio.

Fonte France Info