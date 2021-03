Valentina Ferragni: tifo incredibile per il cognato. Diserta e va “alla scala” – FOTO

Valentina Ferragni. La sorella minore dell’influencer più popolare d’Italia si mette in tiro per tifare il cognato durante la finale di Sanremo 2021

La famiglia Ferragni nella sua interezza è stata inchiodata davanti agli schermi televisivi per tifare Fedez durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il rapper, sposato con l’influencer più popolare d’Italia, si è piazzato al secondo posto insieme a Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome. I vincitori della kermesse canora sono stati i Maneskin ma i dominatori reali saranno coloro che scaleranno le classifiche di vendita e visualizzazioni su YouTube e Spotify nelle prossime settimane. Fedez e la Michielin stanno già spopolando.

Tra i più ferventi sostenitori del duo presentatosi a Sanremo c’è anche Valentina Ferragni. La modella e influencer che ha seguito le orme della celebre sorella Chiara, non ha potuto recarsi nella città ligure; avrebbe sicuramente manipolato l’attenzione dei media. Ha seguito il Festival da casa ma non come i comuni mortali.

Valentina Ferragni: il look per la serata finale di Sanremo

Se avete seguito la 71^ edizione del Festival di Sanremo in pigiama e pantofole non siete in linea con Valentina Ferragni che, invece, per l’occasione ha sfoggiato un look incredibile, pur rimanendo a casa.

Fedez è stato vestito da Versace, idem Chiara Ferragni e il piccolo Leo (con abiti identici al padre). E Valentina? E’ apparsa sul suo profilo Instagram con un tailleur scuro, top dorato trasparente, scarpe gioiello Amina Muaddi, trucco impeccabile di Magda Pintus e gioielli Uali Zirconia. Se solo avesse potuto andare all’Ariston così vestita avrebbe fatto faville. Invece è andata alla scala.

No, non ci stiamo riferendo al prestigioso teatro milanese. Come lei stessa ironicamente mostra in una simpatica gag, l’unica scala a cui ha potuto recarsi è quella del suo appartamento. In un video si sente la voce del fidanzato, Luca Vezil, che dice: “Amore, ti sei messa in tiro. Te lo avevo promesso che un giorno ti ci avrei portata… alla scala”. Passione, complicità e tante risate: la ricetta giusta per una coppia perfetta e innamorata.