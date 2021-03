Amadeus e Giovanna, lo scatto alla fine del Festival di Sanremo. Intensi e passionali come non li avevamo mai visti

Cinque giorni intensissimi quelli da poco conclusi per Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo. Lui per la sua seconda volta al timone del Festival di Sanremo insieme al suo amico Rosario Fiorello, lei a fargli da spalla, non solo dietro le quinte, ma anche in tv con la conduzione di PrimaFestival insieme a Giovanni Vernia e Vittoria Graci.

Insomma una delle coppie più belle dello spettacolo si è fatta apprezzare anche quest’anno all’Ariston. Se l’anno scorsa Giovanna era seduta in prima fila con loro figlio per applaudire papà all’esordio a Sanremo quest’anno è stato tutto diverso.

Non sappiamo se la moglie di Amadeus è potuta restare dietro le quinte oppure anche lei è rimasta in hotel a guardare tutto dalla televisione ma almeno una volta c’è salita su quel palco meraviglioso, forse a luci spente, ma lo ha fatto. Ce ne ha dato prova in una meravigliosa foto pubblicata ieri in tarda serata quasi a simbolo della chiusura di una settimana magnifica anche se sicuramente difficile e impegnativa per entrambi.

Amadeus e Giovanna, intensi e passionali: mai visti così

Amadeus e Giovanna sono più belli che mai nell’ultima foto pubblicata sul loro profilo Instagram in comune. Lui indossa la sua giacca blu con i lustrini sulle spalle, quella dell’ultima serata del Festival di Sanremo, e lei un magnifico abito nero pieno di paillettes.

Si abbracciano e si guardano intensamente negli occhi. Amadeus stringe a sé la sua Giovanna prendendola dei fianchi e lei lo abbraccia mettendole un braccio sulle spalle. Una stretta di quelle che parla da sola.

Intensa, passionale che senza dire niente dice tutto. La descrizione di un amore forte e di una passione che dopo tanti anni arde ancora tra i due, che alla fine dell’avventura sanremese si lasciano andare e si stringono intensamente.

Bellissimi e più veri che mai. Chiudono gli occhi, Giovanna sorride e dedica a suo marito questa splendida foto per ringraziarlo, scrivendo: “Orgogliosa di te ❤️”.