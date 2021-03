La meravigliosa giornalista, conduttrice televisiva e attrice italiana pubblica un post per ricordare ai fan l’appuntamento di domenica sera.

Nella foto, scattata nello studio televisivo, Veronica indossa una camicia bianca, abbinata ai tacchi a spillo, e un paio di pantaloni di colore blu scuro: che stile invidiabile!

Nella didascalia ricorda ai suoi 117.000 followers l’appuntamento della domenica sera con il suo programma Stasera Italia, in onda su Rete 4.

Il post è stato un successo, con più di 3.000 mi piace e 100 commenti, in sole due ore.

Tra i messaggi degli utenti, ci sono moltissimi complimenti, apprezzamenti, elogi e lusinghe, ad esempio: “Sei una Dea“, “Divina“, “Meravigliosa“, oppure “Il top. Buona trasmissione“.

La filmografia di Veronica Gentili: ecco il riassunto della sua carriera!

Veronica Gentili, nel corso della sua importante carriera, ha recitato il moltissimi film, serie TV e cortometraggi.

Tra i film più importanti, ricordiamo: Come te nessuno mai, Family Game, Signorina Effe, Le ombre rosse, Passannante, Balkan Baazar, L’isola dell’angelo caduto, Third person e Vinodentro.

Delle numerose serie TV, miniserie e fiction, possiamo citare: Provaci ancora prof!, Don Matteo, Il commissario Rex e Viso d’angelo.

Veronica ha preso parte, come già accennato in precedenza, anche ad alcuni noti cortometraggi, ad esempio: Tempus, La casa delle conchiglie, oppure Sarà per un’altra volta.

La sua carriera è tra le più interessanti dell’intero mondo dello spettacolo, ma non si limita alla televisione: Veronica è immersa anche nella dimensione del giornalismo e della scrittura, con il suo fantastico libro di successo Gli immutabili.