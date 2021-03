Achille Lauro, post Sanremo: “Sembrava la brutta copia”

Achille Lauro è pronto a sorbire le critiche e i giudizi post Sanremo? Ha già iniziato e qualcuno lo reputa solo una copia

Per molti è fuori dal comune, il nuovo Renato Zero, la vera arte. Achille Lauro per il terzo anno consecutivo si presenta a Sanremo, questa volta da ospite lasciando nel bene o nel male un ricordo indelebile. Nella settantunesima edizione del Festival ha dato vita ad una serie di quadri, precisamente cinque, e giorno dopo giorno si è espresso come meglio sa fare. Uno dei programmi più seguiti negli ultimi venti anni, ha però lasciato un commento negativo nei suoi confronti: “Ha copiato Lady Gaga”. Di cosa si tratta?

Achille Lauro: solo una copia, è la verità?

Da una settimana non si parla d’altro, Achille Lauro centra sempre il punto: essere lo spettacolo. Così post Sanremo non sono mancati commenti da parte di giornalisti, conduttori e opinionisti che nel corso di puntate di trasmissioni televisivi hanno detto la loro sul personaggio. Tra questi gli autori di Striscia la notizia, il programma di Antonio Ricci che l’8 marzo ha paragonato l’artista ad un’altra cantante: Lady Gaga. In particolare il preserale di canale 5 ha sottolineato l’uguaglianza tra il quadro di Lauro quando dalla sua pancia è uscito il sangue finto e l’idea di Stefani Germanotta. Infatti nel 2009, durante gli Mtv Music Awards, agli inizi della sua carriera, durante l’esibizione di Paparazzi è iniziato a colare sangue finto dal petto di Lady Gaga che successivamente si è impiastricciata anche il viso.

A quanto pare il cantante romano deve rivedere il significato di originalità, visto che per molti è soltanto una copia e potrebbe trasformarsi in qualcosa di ripetitivo e banale. C’è chi invece non resiste al suo fascino e continua a supportarlo in ogni occasione e esibizione.

