Chi è Bianca Gascoigne? Conosciamo meglio la figlia di Paul Gascoigne

Paul Gascoigne, concorrente dell’Isola dei Famosi, ha una bellissima figlia: scopriamo insieme chi è Bianca

Sta per partire l’appuntamento fisso con l’Isola dei Famosi, in programmazione per il 15 marzo, con due puntate a settimana. Si prospetta un’edizione davvero speciale, guidata per la prima volta dall’abilissima Ilary Blasi, con il contributo di due scoppiettanti opinioniste: Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. L’inviato in Honduras sarà l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino, a vegliare sull’esperienza dei naufraghi, anch’essi molto interessanti.

Sono infatti diversi i nomi importanti tra i partecipanti al reality, e tra questi emerge senza dubbio quello dell’allenatore ed ex calciatore inglese Paul Gascoigne. Tuttavia non tutti conoscono la bellissima figlia adottiva Bianca, che ha avuto l’opportunità di raggiungere la celebrità nella televisione britannica.

Bianca Gascoigne, chi è la figlia di Paul Gascoigne

Nata a Hertfordshire nell’86, è la figlia di Sheryl Gascoigne, ex moglie di Paul, che il calciatore adottò. Inizia a muovere i suoi primi passi nello spettacolo posando per alcune riviste glamuor, appare sulla copertina di Loaded, Nutz, Zoo Weekly, nonchè nel noto Maxim e altre riviste scandalistiche. Grazie alla notorietà riscossa attraverso le immagini della sua prominente bellezza, riesce ad accedere al mondo della televisione.

Nel 2006 partecipa al reality Love Island, che vince grazie al consenso del pubblico. In seguito porta a casa un’altra vittoria nello show Gladiators, confermandosi nel contesto televisivo. Conta altre numerose esperienze, come Big Brother’s Big Mouth, Snog Marry EVIT?, Celebrity Coach Trip, fino all’ultima apparizione nel 2017 in Celebrity Big Brother.

Successivamente non ha più preso parte al mondo dello spettacolo, ma si è concentrata principalmente sui social come modella e influencer. Molto attiva su Instagram, dove totalizza 328 mila follower, posta scatti personali e servizi fotografici dove regna la sua prorompente bellezza.

Dotata di curve mozzafiato e lineamenti dolci, ammalianti occhi azzurri e capelli biondi fluenti, sconvolge il Web con la sua splendida e seducente immagine.