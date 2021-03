Seguite Wanda Nara su Instagram? L’opinionista non rinuncia ad alcuni scatti e video bollenti, ma i fan impazziscono per lei…mai vista così

Il pubblico non resiste e non vede l’ora di poterla rivedere in televisione in qualche programma o reality. Wanda Nara ha lasciato un vuoto in Italia da quando con la sua famiglia si è trasferita in Francia per assecondare il lavoro del marito Icardi. Ma i fan non ci stanno e ogni giorno chiedono alla donna di poter tornare e regalare loro emozioni uniche come gli scorsi anni. Intanto l’opinionista cerca di accontentarli in un altro modo.

Wanda Nara: cosa regala ai fan? VIDEO

Un segnale dietro l’altro, una sorpresa dietro l’altra, Wanda Nara regala scatti meravigliosi ai fan che la seguono su Instagram. Sono cresciuti e sono arrivati a sette milioni e mezzo, non rinunciano a guardare i post che la donna pubblica. Da foto all’aria aperta a shooting, dalla famiglia al tempo libero per non parlare di scatti senza veli che ultimamente mostra. Oggi ha pubblicato un video che ha lasciato tutti senza parole: solo un asciugamano a coprire le sue forme. Immediatamente è stata gara di like e commenti.

Tutti vorrebbero essere Icardi, il calciatore si deve ritenere fortunato ad avere accanto una persona così. Non solo bella e formosa, ma anche simpatica e sensazionale sotto ogni punto di vista. Si è fatta amare dal pubblico italiano dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip 2020 e molti la desideravano anche quest’anno al posto dell’Elia.

Allegra, solare, brillante. Wanda Nara è questo e molto altro e i follower la aspettano in Italia per condividere con lei salotti televisivi e programmi. Riuscirà ad accontentare e a esaudire i desideri di tanti italiani? Bisognerebbe chiederlo al marito.