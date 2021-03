Alice De Bortoli. Una dei protagonisti de Il collegio 3 in versione sportiva, mostra su Instagram i sacrifici ricompensati di un sano allenamento

Alice De Bortoli ha solo 17 anni ma è già una top influencer italiana. Sul suo profilo Instagram conta quasi 2 milioni di follower che giornalmente attendono novità sulla giovanissima modella. Ma chi è in realtà Alice De Bortoli e a cosa deve la sua fama?

Visualizza questo post su Instagram

È un volto molto conosciuto tra gli spettatori de Il Collegio (terza edizione), docu-reality andato in onda su Rai 2. Alice, classe 2003, è originaria di Treviso. Frequenta il liceo di Scienze umane con indirizzo economico-sociale. È un’ esperta ballerina; la danza, infatti, è il suo primo amore, una disciplina che pratica da quando aveva solo 9 anni. Nonostante la televisione le abbia dato notorietà iniziale, è sul web che esprime al meglio le sue capacità. Non solo Instagram, è molto seguita anche su Tik Tok, social network che ha dichiarato essere la sua valvola di sfogo.

LEGGI ANCHE –> Alessia Marcuzzi sfida Sanremo con un look da capogiro, una dea in abito lungo – FOTO

Alice De Bortoli: la sua passione per lo sport

Visualizza questo post su Instagram

LEGGI ANCHE –> Giovanna Civitillo. Quanto guadagna la conduttrice del PrimaFestival?

Alice De Bortoli ha un fisico tonico e perfetto. Merito della giovane età, indubbiamente, ma soprattutto delle lezioni di danza e sessioni di allenamento a cui si sottopone. Spesso sul suo profilo Instagram appaiono immagini mentre si racconta nella sua quotidianità e lo sport fa parte integrante del suo stile di vita sano e attivo.

“Si può dipendere da tante cose nella vita; una di queste, per me, è lo sport.

Ritengo sia importante prendersi cura del proprio corpo. Ne abbiamo uno solo. Credo che spendere del tempo per la nostra salute e forma fisica sia il miglior investimento che possiamo fare” – ha scritto in didascalia nella carrellata di foto che ha proposto ultimamente, intenta a fare sollevamento pesi e squat.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram

I fan sembrano approvare: “Qui mi trovi pienamente d’accordo con te”, “Hai super ragione”, “Io senza sport non resisterei”, “Fantastica”, “Bellissima”, “Bravissima, Alice. Un bellissimo messaggio, complimenti”.