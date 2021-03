Bianca Guaccero, ammiccante nel look animalier: strepitosa – FOTO

La conduttrice Bianca Guaccero regala una posa accattivante nel suo amato studio, i fan la adorano: è bellissima

Bianca Guaccero con il suo Detto Fatto crea l’atmosfera perfetta per dei pomeriggi da trascorrere in piacevole compagnia. Affiancata dalla stilista Carla Gozzi e i cambi look da lei ideati, celebre per il programma “Ma come ti vesti?” condotto con Enzo Miccio, e da Jonathan Kashanian con la sua superclassifica Jon, è una parentesi spensierata della giornata.

Oltre a donare piacevole e quanto mai necessaria leggerezza, fornisce gradevoli approfondimenti sul beauty, moda, cucina, benessere e tanti altri preziosi suggerimenti. Ma la risorsa vincente, unica nel suo genere, è proprio la presentatrice: Bianca è una tempesta di allegria e buonumore per i fedeli telespettatori.

Bianca Guaccero, stupenda in animalier

Splendida, divertente, solare e frizzante: le qualità di Bianca Guaccero sono numerose da elencare. Un ciclone di pura energia e simpatia, una bellezza travolgente e totalizzante, la conduttrice sa passare dalla modalità “semplicità” a “sensualità” senza mai perdere un grammo del suo fascino.

Una perfetta amica con la quale prendere un thè, i pomeriggi con lei su Rai2 non mancano di risate ed emozioni. Ma una componente importante di ogni puntata del programma è senza dubbio l’incantevole figura della presentatrice, vestita sempre a regola d’arte.

Nella diretta della puntata di ieri ha sfoggiato un look davvero strepitoso, che ha conquistato il pubblico a casa e sui social. Indossava un abito a portafoglio con ampia scollatura a V, maniche a sbuffo e gonna a ruota in una magnifica stampa animalier su sfondo rosa. Abbinata all’outfit, una collana gioiello che riprende il colore del vestito e i sandali neri con fascette minimal a evidenziare i piedi curati, impreziositi dalla cavigliera annessa nella calzatura.

Per l’occasione ha giustamente optato per un elegante raccolto, che le scopre i bellissimi lineamenti. La foto postata su Instagram, nel quale ammicca simpaticamente all’obiettivo, è stata un successo stratosferico. I fan si complimentano con la sua meravigliosa bellezza, e qualche utente più audace si è lasciato scappare qualche apprezzamento sulle gambe perfette della conduttrice.