Sabrina Salerno, ogni giorno, riesce sempre ad incantare i suoi followers: l’ultimo scatto è strepitoso.

I followers più attenti lo avranno ormai capito: ogni sera arriva puntuale su Instagram un nuovo scatto di Sabrina Salerno. La cantante riesce ad incantare sempre di più e davvero non esistono parole per descrivere la sua incredibile bellezza. La nativa di Genova si sta allenando duramente e con costanza e i risultati sono ben visibili. Il suo corpo da dea non passa mai inosservato e regala gioie per gli occhi dei tantissimi ammiratori.

Sabrina oggi ha postato una fotografia meravigliosa: il suo viso è di una luminosità senza precedenti. La 52enne indossa una canotta spettacolare e delizia tutti con il suo fascino irresistibile. La Salerno è una bomba seducente. Se siete curiosi di vedere l’immagine, cliccate su successivo.

Sabrina Salerno super seducente con la canotta strettissima: che bellezza

Sabrina, anche oggi, ha postato uno scatto a dir poco fenomenale in cui ha messo in mostra tutta la sua bellezza e femminilità. La cantante è comodamente seduta sul letto e indossa una canotta strettissima con braccia e spalle di fuori. Il suo viso è incantevole come sempre mentre le sue labbra carnose non passano inosservate e fanno sognare tutti.

I fan, davanti a cotanta esplosività, stanno letteralmente impazzendo. “La numero 1 in assoluto”, “Semplicemente magnifica, il tuo sguardo ammaliante e affascinante”, “Abbiamo la prova che non c’è limite al meglio”, “Tu sei magica e straordinaria sempre”, “Quanta bellezza ed eleganza in un singolo scatto”, si legge tra gli innumerevoli commenti.

La Salerno, pochi giorni fa, ha mandato in estasi i followers condividendo una foto incredibile in cui indossava un vestitino estremamente sexy: il suo décolleté in primissimo piano fece sognare tutti.