Uomini e donne, nuovo cavaliere conquista lo studio. Scopriamo chi è

Nella trasmissione di Uomini e donne è approdato un nuovo ingresso nelle ultime settimane. Si tratta di Luca, concorrente del trono over.

Nuovo ingresso a Uomini e donne. A scendere dalle scale della nota trasmissione di Maria De Filippi, questa volta è Luca Cenerelli. Nuovo concorrente del trono over, il recente ingresso ha colpito molte partecipanti. Sarà per il fascino del nuovo cavaliere e per il suo carisma. Di origini metà austriache e metà marchigiane, Luca ha trascorso molti anni a Milano. Poi il trasferimento in Sardegna nei pressi di Cagliari. 47 anni, dopo una carriera nel mondo della comunicazione, ha avviato un suo tour operator in Tanzania.

Durante la sua presentazione in studio ha messo in risalto la sua grande passione per l’attività fisica. In particolare Luca ha raccontato di amare tutti gli sport all’aria aperta. Dallo sci, alla vela, al windsurf. Dal temperamento avventuroso, il nuovo concorrente ha poi rivelato di aver vissuto per alcuni periodi in un furgone. “Mi da la possibilità di essere libero e stare a contatto con la natura, in posti dove alberghi bellissimi non arrivano. Dormo sotto le stelle, una cosa fantastica, emozionante“, il commento di Luca.

Luca, nuovo concorrente di Uomini e donne: l’incontro con tre concorrenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Cenerelli (@luca_cenerelli)

E’ proprio questo lato avventuriero di Luca ad aver colpito le partecipanti. Sportivo, ha un fisico atletico. Capelli ricci, occhi profondi neri, sorriso luminoso, sguardo affascinante.

Nonostante lo spirito nomade, Luca ha raccontato di essere pronto per l’amore e di voler trovare una persona che possa far battere il suo cuore con la quale crescere insieme. Un legame in cui si uniscano sintonia fisica e mentale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Cenerelli (@luca_cenerelli)

Sono tre le dame in studio con le quali ha di recente iniziato una conoscenza. Si tratta di Federica, Angela ed Elisabetta.