Wanda Nara, lingerie abbinata alla borsa: semplicemente iconica – FOTO

Wanda Nara, la borsa posizionata in modo strategico non occulta la visione di bollenti dettagli. Iconica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara stupisce, non è una novità! La bellissima argentina si sta concedendo dei momenti per curare una delle sue passioni, la moda. Se tra le storie si vedono diversi video amatoriali di sfilate dei numerosi stilisti delle principali maison, la foto postata un’ora fa la vede protagonista unica…uno scatto che ha suscitato non poca curiosità. Truccata da red carpet, capelli sciolti – forse più biondi del solito – tiene in mano una bag di uno dei brand maggiormente rappresentativi del lusso, Louis Vuitton; sfondo nero e il logo LV riprodotto in diversi colori sebbene prevalga il rosso ed il viola. A tal proposito, l’occhio più attento non può non notare il reggiseno in pizzo sulle tonalità magenta che indossa Wanda, un dettaglio seducente che fa impazzire i followers.

Wanda Nara; non ti riconosco più! la critica di una follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara riceve come sempre elogi ma anche critiche ed una recente proviene proprio da una follower latina come lei. Il commento, sebbene sia scritto in spagnolo, trapela chiaramente un attacco alla signora Icardi. Que te paso en la cara wanda? No sos vos ..es tu imitadora? cioè qualcuno non rivedrebbe in Wanda i tratti somatici che la contraddistinguono. “Cosa ti è successo in viso Wanda? è la tua sosia?”. Un commento che lascia sgomento, ma ancora di più il fatto che da questa frivola constatazione sia partita una discussione, rigorosamente in spagnolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La diretta interessata non è intervenuta, sicuramente non si è sentita minimamente scalfita da questi attacchi.