Chiara Carcano short e top divini: è lei la regina di Milano – FOTO

Chiara Carcano cammina a grandi passi verso l’obiettivo della gloria e sfoggia dei pantaloncini corti e un top cortissimo: glamour

E’ sempre più fashion, Chiara Carcano sui social network, mentre passeggia tra le strade di Milano. La splendida postina di “C’è Posta per Te” ha portato una nuova ventata di positività e motivazioni per iniziare al meglio la giornata.

Nelle ultime uscite via social non sta deludendo le attese, nonostante in giro si respirasse aria di tristezza e preoccupazione. Al passaggio di Chiara, invece, il tempo sembra fermarsi, tutto ad un tratto e ammirare la grinta e la bellezza che si evincono direttamente da alcuni scatti glamour nei posti incantati.

Grazie ad un’attitudine forte e determinata è riuscita a “strappare” più di qualche sorriso in giro, soprattutto con le amiche più intime. Con le quali condivide schiamazzi e pettegolezzi. Se vi capita di visitare il suo profilo Instagram, potrete ammirare le loro prestazioni nei vari reel di “Così Fan Tutte”, arrivato alla terza edizione dalla nascita del progetto

Chiara Carcano super fashion: l’estate arriva in anticipo

Per Chiara Carcano, la postina di Maria De Filippi, su Canale 5 c’è aria di felicità e voglia di vivere. Così la co-conduttrice televisiva, che girovaga per le strade con la sua immancabile bici porta agli italiani nuove speranze e la classica buona novella che vi fa svoltare.

Ecco perchè è stata scelta per ricoprire un ruolo molto ambito in tal senso e per di più sul piccolo schermo del sabato sera. Durante la settimana invece si dedica, soprattutto nelle ultime ore a mettersi in mostra con un fascino ultra accattivante.

Chiara sbarca a Milano e inizia a dare spettacolo tra le strade della moda. Nell’ultima occasione sfoggia dei shorts verdi che mettono in evidenza gambe lisce e rigogliose. Poi la giacca sbottonata e quel top divino che lascia spazio ad un aspetto fisico da capogiro.

Così la postina ha conquistato le strade della moda e di Milano per un anticipo dell’estate da ricordare a lungo