Elena Santarelli sboccia come i fiori a pimavera, i fan notano un dettaglio

Elena Santarelli non è mai stata così solare, dopo il periodo buio finalmente è arrivata la primavera tanto attesa, la sua foto è virale

Dopo tanta sofferenza Elena Santarelli si gode la primavera tanto desiderata e sognata, per la showgirl gli ultimi anni sono stati difficili e problematici ed ora nella sua vita splende finalmente il sole. Così non perde occasione di mostrare la sua serenità e felicità al web che la segue su Instagram da sempre. Sono quasi due milioni di follower a supportarla e con loro condivide tutto quello che il presente le sta regalando.

Elena Santarelli: FOTO primavera, spunta un dettaglio

Sul profilo di Elena Santarelli spunta una foto dal titolo La primavera in anticipo, a pubblicarla è la stessa showgirl che ultimamente si è allontanata dalla televisione ma è sempre più attiva sui social. Uno scatto primaverile, un selfie per l’esattezza dove la donna si mostra in tutta la sua essenza. Un pull over a maniche corte la copre, ma i fan notano un dettaglio: la scollatura esagerata. Il lato A è in primo piano e per i follower è qualcosa di strepitoso.

Capelli al vento, sempre più lunghi, sguardo che fissa l’obiettivo e bocca semi aperta. I fiori e la primavera sono la cornice di questo suo sbocciare. Proprio così la Santarelli è rinata in tutti i sensi: come donna, moglie e mamma. “Sei dolcissima”, ” Sei bellissima” scrivono finalmente i fan. Nel corso degli anni non sono mancati commenti negativi sul suo stato d’animo e aspetto fisico che hanno fatto tanto male alla showgirl.

Visto il periodo positivo che la Santarelli sta vivendo, molti fan sperano di vederla preso in televisione o in un film. Per troppo tempo è rimasta a guardare o ad ascoltare critiche, è arrivato momento di prendere in mano la vita e tornare a sorridere.