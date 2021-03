Rosalinda Cannavò da Barbara D’Urso, binomio di pura bellezza – FOTO

Barbara D’Urso e Rosalinda Cannavò, la bellezza in una foto dell’incontro: il racconto intimo a Live Non è la D’Urso

Rosalinda Cannavò, entrata nella casa del GF Vip come Adua del Vesco, è forse il personaggio più controverso di questa edizione del reality. Chiacchierata fin dal principio, prima per le rivelazioni sul denominato “Ares Gate“, poi le vere o false insinuazioni sull’omosessualità dell’ex fidanzato Massimiliano Morra, la lettera dell’ex Gabrile Garko alla quale ha rilasciato il suo coming out, dichiarando falsa la relazione intrattenuta con lei.

Successivamente coinvolta in un rapporto di difficile lettura con la modella Dayane Mello, attraversato da litigi e riconciliazioni continue, si avvicina ad Andrea Zenga, con il quale crea un legame sentimentale che la accompagna fuori dalla casa, dove la aspettava il fidanzato Giuliano Condorelli, con il quale ha chiuso la relazione.

Un percorso complesso e vissuto a pieno, che ha lasciato molto all’attrice, tanto da restituirle il suo nome. Di questo e del suo passato ha parlato nel salotto di Barbara D’Urso, raccontandosi a cuore aperto.

Rosalinda Cannavò da Barbara D’Urso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

L’iconica e splendida Barbara D’Urso ha postato sul profilo Instagram la foto che racconta l’incontro con Rosalinda Cannavò a Live Non è la D’Urso. Binomio di pura bellezza e fascino in due diverse generazione, egualmente ricche di meraviglia, il cui incontro ha regalato grandi emozioni ai telespettatori.

La conduttrice ha preparato una splendida e inaspettata sorpresa all’attrice siciliana, che si è consumata in diretta, per la commozione del pubblico a casa. Dopo 7 mesi trascorsi senza vedere la sua famiglia, proprio nello studio di Barbara, ha potuto riabbracciare l’amata mamma e la sorella.

L’emozione è stata palpabile, sciolta in un pianto, che non si è esaurita nell’incontro. Rosalinda, affiancata dalle donne della sua vita, ha ripercorso momenti estremamente difficili della sua vita. Si è raccontata a cuore aperto, affrontando la patologia che l’ha colpita e accompagnata per 5 lunghi anni: l’anoressia.

La Cannavò ha rivelato persino di essere arrivata a pesare 32 chili per quasi due anni, davanti alla disperazione della madre che impotente doveva assistere all’autodistruzione della figlia. Fino al giorno in cui, con tutta la forza ed il coraggio riposto nello spirito, ha ripreso in mano il suo corpo e la sua vita per rinascere.

A questo punto Barbara chiede alla madre Giuseppina quale sia il momento in cui aveva capito che il dramma era finito. E la risposta ha portato la gioia nello studio: “Quando mi ha detto che aveva voglia di una granita con la brioche“, famosa letizia della loro splendida regione.

Con l’esperienza del Grande Fratello si esaurisce l’elaborazione del dolore di una vita già così complessa, per ricominciare finalmente da capo, partendo da se stessa.