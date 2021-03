Dramma sulla provinciale: uomo muore mentre rientra a casa

Un uomo di 52 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un Suv lungo la provinciale 69 a Sesto Calende, in provincia di Varese.

Dramma sulla provinciale 69 che collega Sesto Calende ad Angera, in provincia di Varese, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un Suv. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per la vittima, deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Varese, incidente sulla provinciale 69: 52enne travolto ed ucciso da un Suv

Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un Suv nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 10 marzo, a Sesto Calende, comune in provincia di Varese. La vittima è Marco Passerini, 52enne residente nella frazione di Lisanza. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Corriere della Sera, l’uomo stava camminando sulla provinciale 69 che conduce ad Angera per raggiungere a piedi la propria abitazione. Improvvisamente un Ford Kuga condotto da un uomo lo ha centrato in pieno.

Lanciato l’allarme dallo stesso automobilista, fermatosi dopo l’incidente, sul posto sono arrivati, in pochi minuti, gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Somma Lombardo, ma purtroppo per il 52enne non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, i carabinieri della stazione locale ed i colleghi di Gallarate che hanno effettuato i rilievi del caso in modo da poter ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente constato la vita all’uomo. Dai primi riscontri, riporta Il Corriere della Sera, è emerso che l’automobilista non aveva assunto alcool o droghe e al momento l’ipotesi più accreditata è quella secondo la quale l’uomo non si sia accorto della vittima per via della scarsa illuminazione.

In seguito ai rilievi, i vigili del fuoco hanno rimesso in sicurezza la carreggiata del tratto stradale interessato. Un tratto, riporta Il Corriere, in passato già teatro di altri incidenti, circostanza che aveva portato alla realizzazione di una pista ciclo pedonale in modo da evitare ai pedoni di passeggiare dove transitano le auto.

