Caterina Balivo fa il pieno di like in un total look nero molto semplice. Gambe accavallate e sguardo che ti fulmina

Caterina Balivo torna su Instagram e ci mostra un’altra, ennesima versione di sé stessa. Diversa dal solito ma molto molto bella. La conduttrice che aveva preso un anno sabatico dalla televisione è ritornata sugli schermi, per la gioia dei suoi fan, con il programma di Milly Carlucci, Il cantante Mascherato.

Caterina ha fatto parte della giuria insieme a Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo e Costantino della Gherardesca. Il suo arrivo ha portato una ventata di leggerezza ma anche ha aggiunto una “quota rosa” alla giuria che era prevalentemente in blu.

E l’intuito e il fiuto da donna di Caterina non sono tardati ad arrivare. È stata lei la prima a lanciare il nome di Simone Montedoro come colui che si celava dietro all’orsetto e aveva ragione. Come anche il nome di Mietta fatto in tempi non sospetti, poi cambiato con Anna Tatangelo e ancora riconfermato come identità della tanto amata farfalla. Insomma Caterina si è fatta valere e sentire e chissà che Milly non la chiami ancora per il prossimo anno per questo ruolo.

Caterina Balivo, uno sguardo che ti fulmina

E mentre i fan continuano a chiedersi quando rivedremo Caterina Balivo in un programma tutto suo, lei ci delizia con i suoi scatti su Instagram. Dopo il vestitino super corto, il look invernale con cappotto nero e molti altri contributi, la presentatrice Rai racconta un suo momento in treno.

Viaggia verso casa la moglie di Guido Maria Brera e si concede la bella lettura di un libro. Lei riesce ad essere sensuale e intrigante anche così. Mascherina sul volto, occhiali da vista e un total look nero che conquista i favori del pubblico. Maglioncino e leggings nero, gambe incrociate e uno sguardo che ti fulmina.

Basta questo a Caterina per accogliere tutto l’applauso del suo pubblico e una bella riflessione sulla vita. Lei non vuole anticipare nulla del libro ma spiega che vuole “approfondire con voi il tema “dell’’impietoso trascorrere del tempo” e su come si possono incontrare nel percorrerlo, il perdono e la tenerezza come quando molte noi donne pensiamo alla nostra adolescenza…”.