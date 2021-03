Chiara Biasi esplosiva in bikini, la fotocamera inquadra solo lì… – FOTO

L’influencer Chiara Biasi ha pubblicato su Instagram una diapositiva del suo fisico mozzafiato, l’inquadratura toglie il respiro

Chiara Biasi è una delle pioniere dei social, tra le influencer più seguite in Italia. L’inizio della sua carriera nel mondo del web è datato 2012, quando ha aperto il suo blog che in poco tempo ha riscosso enorme successo. Si rivede nella definizione di lifestyle blogger, poichè i suoi interessi che non manca di condividere, spaziano dai viaggi, al cibo, alla moda, fino al design e tanto altro ancora.

Classe 1990, di origine friulana, è nata a Pordenone ma come molti personaggi noti, ha deciso di trasferirsi nella vivace e imprevedibile capitale della moda, Milano. Ha una passione smisurata per i tatuaggi, e ne vanta addirittura una trentina sparsi per tutto il suo splendido corpo.

Chiara Biasi, un sogno in bikini

Tra le passioni di Chiara Biasi ci sono senza dubbio i bikini, tanto da aver fondato una sua intera linea “Poisson D’Amour“, e numerose altre collaborazioni come per Pin up Stars e Bikini Lovers. Non manca di condividere con i fan i suoi scatti da testimonial, come l’ultimo postato, che ha già conquistato migliaia di cuoricini.

Il costume da lei indossato è multicolor, con palme nere su sfondo nei toni del giallo, rosso e azzurro. Una bellissima tavolozza dalle suggestioni di un tramonto su Miami. L’inquadratura è bollente, e si rivolge sulla parte inferiore della perfetta fisicità dell’influencer, rendendo protagonista il ventre piatto, i glutei sodi e le cosce toniche. La stampa spicca sulla carnagione dorata ed evidenzia il corpo scolpito, personificando il sogno dei tantissimi fan.

A fine inverno la voglia di sole e di mare è alle stelle, e ci pensa Chiara Biasi a portare l’estate su Instagram, per la gioia dei numerosissimi followers.