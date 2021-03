State seguendo Bianca Guaccero in tv? Prima di andare in onda la conduttrice ha pubblicato un video su IG

E’ in onda una nuova puntata di Detto Fatto, il programma su Rai 1 condotto da Bianca Guaccero, in diretta tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì. La presentatrice con le sue storie e gli ospiti in studio o in collegamento è riuscita a farsi strada nel mondo della televisione e soprattutto a farsi accettare dal pubblico italiano all’inizio dubbioso A distanza di mesi invece tra lei e i telespettatori si è creata un’armonia e una complicità che va oltre la trasmissione. Infatti l’interazione continua anche sui social, dove la Guaccero pubblica quotidianamente foto e video prima o dopo la diretta.

Bianca Guaccero: un VIDEO prima della diretta, visto?

Tutti avrete notato che la Guaccero ha un fisico strepitoso e il motivo è molto semplice. La donna si allena costantemente e segue un’alimentazione sana e corretta. Infatti prima di andare in diretta la conduttrice non rinuncia alla sua seduta di attività fisica, che sia all’aperto o in casa. Seguita da un personal trainer, la donna ha anche pubblicato un video dove mostra la sua preparazione. “Chi ben comincia?…” scrive sotto al post di questa mattina. “Wow che grinta” arrivano i primi commenti, “Vorrei avere un briciolo della tua determinazione” aggiunge un utente; “Sei una forza della natura…sei la migliore sempre…a dopo wonder woman” scrive un fan.

Insomma la Guaccero è una donna dalle mille sfaccettature, attiva sotto ogni punto di vista: dal lavoro all’attività fisica ai social. E lì ormai ha conquistato proprio tutti, il web non può più farne a meno.