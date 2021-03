Emily Ratajkowski, è nato il suo bimbo. Ma il nome fa discutere – FOTO

Emily Ratajkowski è diventata mamma e ha pubblicato su Instagram la prima foto con suo figlio. Ma il nome scelto dalla top model per il bimbo fa discutere

Dopo una gravidanza molto “social”, Emily Ratajkowski ha finalmente condiviso sul suo profilo Instagram la prima foto da neomamma. La top model americana ha dato alla luce un maschietto lo scorso 8 marzo. È il suo primogenito, nato dall’unione col marito, l’attore cinematografico Sebastian Bear-McClard. Ad una settimana dal parto, oggi Emily ha scelto di diffondere la notizia con uno scatto che la ritrae mentre allatta suo figlio.

In pochissimo tempo la foto fa il giro del web, raccogliendo oltre 3 milioni di like. Non sono mancati i commenti (ora a quota 24 mila), dei fan che si congratulano con la coppia per il lieto evento. “Sei una mamma bellissima, vi auguro tutto il meglio”, scrive la maggior parte. Ma fra i follower della modella c’è anche chi sottolinea la particolare scelta del nome del piccolo: “Un nome impegnativo… Benvenuto baby!”. Ma Emily come ha scelto di chiamare il suo primogenito?

Emily Ratajkowski è diventata mamma. Ma che nome ha scelto per il figlio?

Nella didascalia che accompagna la foto, Emily rivela l’inedito nome del figlio appena nato: “Sylvester Apollo Bear si è unito a noi sul nostro lato della terra. Sly è arrivato l’8 marzo, nella mattina più surreale, bella e piena d’amore della mia vita”. Una scelta che riporta alla mente due dei combattenti più famosi del grande schermo.

Il rimando è al film cult Rocky. Il primo nome è un omaggio all’attore italoamericano Sylvester Stallone, protagonista della pellicola, e il secondo ad Apollo Creed, il pugile che sfida Rocky nel primo film della saga. Bear (che tradotto in italiano significa “Orso“) invece deriva dal cognome materno del marito di Emily, Sebastian.

La coppia di neo genitori ancora non ha spiegato le motivazioni dietro alla scelta di qiesto nome così particolare. Per ora si godono il loro piccolo nella loro casa di New York, e le congratulazioni dei loro amici vip, da Chiara Ferragni alle top model Bella Hadid e Heidi Klum, allo stilista francese Jacquemus.