Il cantante di Cellino San Marco lancia un appello, il suo è un desiderio che ha lasciato tutti senza parole. Ecco le sue dichiarazioni inaspettate.

Al Bano Carrisi ha raccontato alla rivista Dipiù qual è il suo desiderio che vorrebbe realizzare ancora una volta.

Si tratterebbe di un grande ritorno che gli piacerebbe rivivere e non da solo…

Ha iniziato l’intervista parlando del Festival di Sanremo, nonostante l’ultima edizione gli sia piaciuta molto gli sarebbe piaciuta viverla in prima persona.

Anche quest’anno Albano si era candidato tra i possibili artisti in gara ma era stato scartato dal direttore artistico Amadeus che ha preferito alte canzoni rispetto alla sua.

Tuttavia ammette di soffrire di una patologia: la Sanremite acuta e ogni anno vorrebbe salire sul palco dell’Ariston.

Al Bano confessa il suo desiderio

Al Bano non perde le speranze e continua ad attendere il giorno del suo ritorno sul palco dell’Ariston. Stavolta però non vorrebbe farlo da sola ma in compagnia di una persona molto importante per lui.

Stiamo parlando di Romina Power, ex moglie e madre dei suoi quattro figli.

A proposito di Sanremo ha dichiarato il suo primo desiderio: “Quando il Covid morirà e noi ricominceremo a vivere proverò a tornarci”.

Ma non è l’unico, infatti ciò che vorrebbe è tornarci insieme alla sua ex moglie con la quale ha vinto nel 1984 con il brano “Ci sarà”.

“Mi piacerebbe farlo con Romina ma bisognerà vedere se lei vorrà venire perché Romina non ama molto il Festival”.

A differenza sua, dato che come ha sostenuto il cantate è affetto da una vera e propria malattia da Festival.