Il ministro della Pubblica Sicurezza ha dichiarato che la decisione è stata presa per “motivi di sicurezza nazionale”.

Vietato il burqa nello Sri Lanka. Lo ha dichiarato questo sabato 13 marzo il ministro della Pubblica Sicurezza, il quale ha annunciato attraverso un comunicato la sua intenzione di vietare il tipico abbigliamento delle donne musulmane insieme alla chiusura definitiva di oltre 1000 scuole islamiche. Alla vigilia dell’approvazione del decreto, in un video condiviso sulla rete da parte del Ministero della Pubblica Sicurezza, l’ufficiale della Marina e politico dello Sri Lanka Sarath Weerekera conferma di aver firmato la restrizione governativa. A seguire i dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Caso Alisha: l’appello dell’attrice Eva Longoria su Instagram

Hope the #burqaban doesn’t lead to the unnecessary harassment of Muslim women who choose to cover their head. Hope govt makes it very clear and educates the racists what exactly they are banning. Banning is one thing, educating the public another. #SriLanka #lkabansburqa

— Jamila Husain (@Jamz5251) March 13, 2021