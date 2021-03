Sabrina Ferilli e la rivelazione su Maria De Filippi: “È un demonio…”

In studio a Verissimo Sabrina Ferilli ha parlato non solo della sua prossima fiction su Canale Cinque, ma anche del rapporto di amicizia con Maria De Filippi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Oggi pomeriggio a “Verissimo” Silvia Toffanin ha accolto in studio una delle attrici più amate del panorama italiano, Sabrina Ferilli, di recente impegnata nella fiction “L’amore strappato” e che ci regalerà presto nuovi momenti di forte emozione con “Svegliati amore mio”.

Vestita in modo molto rigoroso con gonna al ginocchio e camicetta nocciola, possiamo dire che la sua è una lunga carriera fatta di prestigiose collaborazioni non solo nazionali che negli anni l’hanno fatta amare da milioni di persone. La sua popolarità verrà presto accresciuta con questa nuova fiction dove vestirà i panni di una donna forte impegnata nel delicato tema dell’inquinamento.

La vedremo nei panni della protagonista Nanà che dovrà lottare contro il tempo dopo aver scoperto che la leucemia di cui soffre la figlia è causata dalle esalazioni tossiche di un colosso siderurgico vicino casa.

LEGGI ANCHE –> C’è posta per te, Luciana Littizzetto: “Sai che stanno uscendo anche a me come a Belen?”

Sabrina Ferilli parla di Maria De Filippi e svela un retroscena molto strano di di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez pancino in mostra, è una mamma atomica. Pazzesca – FOTO

Sabrina non ha parlato alla Toffanin solo della sua prossima fiction Mediaset, ma anche dell’amicizia con un’altra donna dello spettacolo. L’attrice viene interrogata anche del rapporto con Maria De Filippi, con cui ha condiviso il palco di “Tu si que vales” come giurata del pubblico in studio.

“È un’amica diabolica che studia le cose peggiori da farmi a Tu si que vales. Io non so niente per fortuna, sennò non acconsentirei a nulla”. Risate in studio e da parte della stessa Silvia. Sabrina svela inoltre che Maria ha una vita molto strana e fa telefonate notturne senza ragionare sull’orario. Spiega meglio cosa le è successo qualche tempo fa:

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

“Quando è uscito ‘L’amore strappato’ Maria mi ha chiamata alle due di notte per farmi i complimenti. È tutta incasinata, non so che vita faccia. È tutta sconclusionata”. Si aspetta altre telefonate in piana notte quindi non appena uscirà la nuova fiction.