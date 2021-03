L’ex Madre Natura ha pubblicato su Instagram un post dove mostra tutta la sua bellezza e ricorda i momenti più belli…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Paola Di Benedetto è amatissima sui social, la vincitrice della penultima edizione del Grande Fratello Vip è seguita da 1,7 milioni di followers ai quali ogni giorno regala degli scatti da perdere il fiato.

La bella modella vicentina fa coppia fissa ormai da oltre due anni con Federico del duo Benji e Fede che si è sciolto nel 2020.

Nonostante la crisi vissuta dai due prima che lei entrasse nella casa del Grande Fratello per un presunto tradimento del cantante con la collega Emma Muscat, i due sono tornati insieme rendendo felici i tanti fans della coppia.

Oggi sono ormai inseparabili, sono andati a vivere insieme e spesso postano foto insieme in cui si mostrano spensierati e felici segno che la crisi vissuta è ormai acqua passata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Sara Croce top da urlo, pancino scoperto e tanta sensualità. Estrema – FOTO

Il desiderio di Paola in questo momento….

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Serena Garitta e quel balletto vietato ai minori: mentre danza sembra una dea! – VIDEO

Nell’ultimo post pubblicato Paola ricorda i momenti più belli vissuti negli ultimi periodi in cui agli italiani era concesso viaggiare e chiede ai suoi followers “Dove vorreste essere adesso e soprattutto con chi?” mostrando quali sarebbero i suoi desideri.

Quasi tutta Italia infatti si appresta a diventare zona rossa e in questo momento così difficile non rimane che ricordare i momenti spensierati trascorsi in attesa di poterli rivivere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Nelle foto in sequenza che ha postato ovviamente è in compagnia del suo amato Federico Rossi e sono immagini delle vacanze che hanno trascorso insieme in varie parti del mondo.