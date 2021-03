Il conduttore televisivo Carlo Conti raggiunge un importante traguardo. Sui social la dolce dedica della moglie Francesca e dei figli

Gli auguri più dolci che un papà può ricevere sono sicuramente quelli dei figli. Compleanno speciale per Carlo Conti che oggi 13 marzo compie 60 anni. Il conduttore televisivo raggiunge un traguardo importante nella sua vita. Sul profilo Instagram di Carlo Conti questa mattina appare un dolce post con un disegno da parte dei suoi bimbi Francesca e Matteo. Una torta a tre piani con la scritta “Tanti Auguri Babbo”, con una didascalia che non lascia dubbi: “Grazie Francesca e Matteo, amori miei ❤️ e grazie a tutti per gli auguri per i miei 3 volte 20 anni!!!!!!😂😂”

La dolce dedica della moglie Francesca Vaccaro al marito Carlo Conti

Sono tantissimi i messaggi di auguri da parte di amici, conoscenti e fan sotto il post su Instagram pubblicato da Carlo Conti. Arriva anche la dolce dedica da parte della moglie Francesca Vaccaro al marito. Una dedica social che fa sognare i fan ancora a distanza di anni dall’inizio della loro storia d’amore.

“Ci siamo conosciuti quando tu avevi 40 anni e io 29. Mi sono innamorata di te appena mi hai aperto il tuo cuore e hai rivelato la tua anima profonda di valori veri, saggezza, onestà, simpatia e… un po’ di bischeraggine che si confà ad un vero toscano!!!”. Inizia così il post su Instagram dedicato da Francesca. Poi aggiunge: “Sei arrivato alla soglia dei 60 , ma infondo siamo rimasti il quarantenne e la trentenne di quando ci siamo conosciuti!. Sei il mio pilastro, la mia forza, il mio conforto, la mia famiglia, il mio mondo!” Auguri amore mio!!!!! Buon compleanno!”. Sotto il post non si fa attendere la risposta del marito Carlo Conti che le risponde con un dolce…“AMORE”.

Tantissimi i messaggi anche da parte di vip: da Bianca Guaccero ad Amadeus e Giovanna Civitillo, da Mara Venier a Caterina Balivo.