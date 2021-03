Dayane Mello, il costumino vietato ai minori: tutto il davanti in mostra. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rubato il fiato con l’ultimo scatto su Instagram

Dayane Mello è stata una delle concorrenti dell’ultimo Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia si è fatta conoscere per il suo caratterino particolare, per il suo passato burrascoso e per le amicizie che ha costruito nella casa, in particolar modo quella con Adua Del Vesco. Il suo percorso nel programma è stato segnato da un brutto lutto: Dayane, infatti, ha perso suo fratello Lucas a poche settimane dalla fine.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Dayane Mello bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da D ayane Mel lo (@dayanemelloreal)

Era una delle papabili vincitrici, ma durante la finale ha perso al televoto con Pierpaolo Pretelli, classificandosi così al quarto posto. Un risultato che ha stupito tutti quelli che pensavano di vederla perlomeno sul podio, dopo numerosi televoti che ha superato nel corso della sua avventura. Uscita dalla casa ha avuto modo di rivedere Adua, ma a Verissimo ha raccontato che non hanno ancora avuto modo di parlare e di chiarire. Le due si sono definitivamente allontanate quando Dayane ha mandato Adua al televoto con Stefania Orlando, mandandola così a casa ad una settimana dalla finale del programma.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici di Maria De Filippi, Tommaso Zorzi con lei: arriva la risposta ufficiale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Dayane, tra le tante cose, finalmente è tornata dalla sua Bubi, la bambina che ha avuto dalla sua relazione con Stefano Sala. Da quando si sono riunite sono inseparabili: sono state sei mesi lontane e adesso devono assolutamente recuperare tutto il tempo perso.