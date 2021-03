Chiara Ferragni, vicina al parto: rivelazioni sulla data

Chiara Ferragni ha aggiornato i fan sull’imminente parto. Nelle storie di Instagram ha raccontato l’esito della sua ultima visita.

Parte il conto alla rovescia in casa Ferragnez. Il pancione di Chiara Ferragni cresce a vista d’occhio. I fan sono sempre più impazienti e desiderosi di scoprire il nome della bimba. Chiara e Fedez per ora hanno solo rivelato solo l’iniziale. In svariati post è apparso l’appellativo “Baby V”. I follower della coppia si sono scatenati nei commenti ipotizzando possibili nomi. La Ferragni, nelle ultime storie di Instagram, ha rivelato importanti aggiornamenti sulla data del parto.

A seguito di una visita ha svelato che dovrà pazientare ancora qualche settimana. “Tutto procede bene: Leo è nato alle 37esima settimana con induzione, lei ora è a 37 più 4 e sembra che arriverà nelle prossime settimane”, il commento della Ferragni.

Chiara racconta poi come la bimba stia crescendo superando il peso di nascita del primogenito. Una gravidanza che sembra essere completamente diversa dalla prima in cui la Ferragni aveva avuto problemi di placenta. Nonostante questo Chiara ha poi confessato di essere stata convinta e che Baby V arrivasse la stessa settimana di Leone.

Chiara Ferragni: il pancione cresce. Poi arriva una brutta notizia

Chiara Ferragni nelle storie di Instagram si è mostrata raggiante raccontando ai follower gli sviluppi della gravidanza. Convinta che il parto fosse imminente invece ha rivelato che, dopo una visita, è emerso che avverrà nelle prossime settimane. Negli scatti postati su Instagram l’influencer più famosa d’Italia ha mostrato il suo pancione sempre più grande. Felice, posa sempre al fianco del marito Fedez e del primo figlio Leone.

Tuttavia poi, sempre nelle storie di Instagram, ha rivelato una brutta notizia. La cagnolina Matilda ha un glaucoma all’occhio. L’influencer ha raccontato come stia ricorrendo a colliri specifici per curarla.

Dopo la guarigione da un tumore al cervello grazie alla radioterapia era guarita. Ora di nuovo malata, Chiara appella i suoi fan: “Mandatele good vibes”.