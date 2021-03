Maria Pia Calzone, la FOTO colpisce: “Lo sguardo di Donna Imma”

Maria Pia Calzone ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui si è mostrata in tutto il suo fascino. Lo sguardo misterioso conquista i fan.

Uno sguardo che colpisce. Maria Pia Calzone ha stupito i fan con il suo ultimo scatto pubblicato su Instagram. Una foto in bianco e nero, in cui l’attrice è seduta sul divano. Occhi profondi, guarda dritto in camera.

L’interprete della protagonista di Gomorra Imma, è seguitissima sul social. Sono 192 milioni i follower che ogni giorno interagiscono con i suoi contenuti. Tantissime le foto pubblicate sul suo profilo in cui si mostra sempre bellissima. Nonostante i 53 anni, l’attrice campana sfoggia un fisico mozzafiato. Da sempre Maria Pia si mantiene in forma smagliante. Il suo segreto di bellezza è lo sport. Fin da adolescente ha praticato molta attività sportiva, in particolare dedicandosi al basket.

Maria Pia Calzone, una carriera di successi: tra cinema, tv e teatro

Nata nel 1967 a Reino, in provincia di Benevento, la Calzone intraprende studi in lettere. Di seguito si trasferisce a Roma per emergere nel mondo del cinema. Diplomatasi presso il Centro sperimentale di cinematografia, debutta recitando nel film “Chiari di luna” nel 1988. Di seguito ha interpretato svariati ruoli sia in pellicole che in telefilm. Maria Pia infatti ha intrapreso anche una lunga carriera televisiva. Da Don Matteo, a Distretto di Polizia recita poi nella serie di Gomorra rivestendo il ruolo di Imma, la protagonista femminile. Inoltre ha all’attivo anche innumerevoli successi teatrali.

Per quanto riguarda la vita privata, la Calzone è sposata dal 2013. Il suo compagno lavora nel mondo della comunicazione.

I due hanno dato alla luce il figlio Gabriele. La scorsa estate l’attrice è diventata socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo dell’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo.