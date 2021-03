Eleonora Incardona: a Milano è già primavera, l’outfit è da 10 e lode – FOTO

Due scatti davvero emozionanti quelli condivisi sulla pagina Instagram di Eleonora Incardona che a spasso per Milano si mostra con una minigonna cortissima

La 29enne colpisce sempre i suoi amati fan su Instagram che la seguono con venerazione e assiduità, è troppo bella per passare inosservata anche con i look più semplici. L’imprenditrice riesce infatti a fermare il respiro anche con un banale scatto in tuta da casa che si trasforma sotto i suoi occhi in qualcosa di celestiale.

Facciamo un breve recap per chi se lo fosse perso, Eleonora Incardona è la ex cognata di Diletta Leotta che giovanissima si è lanciata nel settore dell’orologeria con il progetto “Private Watch Club” e che sembra stia riscuotendo un ottimo successo soprattutto nei mercati esteri visti i suoi frequenti spostamenti nei Paesi della Penisola Arabica.

Eleonora Incardona, in giro per Milano con un look primaverile. Che gambe

Un venerdì di passeggiate e shopping per Milano quello vissuto da Eleonora ieri pomeriggio che si è concessa poi alcuni scatti in Galleria Emanuele mentre indossa un outfit prettamente primaverile e fresco. Anfibi alti neri stringati sulla caviglia, camicia maxi color glicine, giubbotto di simil pelle corto in vita ed una minigonna inguinale che mostra le sue lunghissime gambe affusolate.

La ragazza è uno schianto senza precedenti, bella e solare abbaglia chiunque la osservi, tanto che il post ottiene migliaia di like in pochissime ore e commenti come al solito piccanti da parte dei suoi follower, ben 483mila sempre in crescita.

“La vita non è trovare sé stessi. La vita è creare sé stessi!” scrive Eleonora a margine dei due scatti, e l’imprenditrice siciliana sicuramente ha capito come realizzare la sua strada e farsi amare dalle persone che le stanno accanto.