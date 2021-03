Enrico Ruggeri racconta la sua esperienza con la cocaina: la rivelazione

Il cantante Enrico Ruggeri si confessa ad Anni 20 e racconta la sua esperienza con la cocaina: le rivelazioni

Enrico Ruggeri, artista, cantautore e autore apprezzato, vanta una carriera lunghissima, che fonda le sue radici negli anni 70, quando sperimenta le prime esperienze musicali.

Si concretizzeranno nel gruppo Decibel con il primo disco inciso nel ’78 “Punk”, molto coraggioso e dalle sonorità estremamente rock, che non riscuote subito grande popolarità. Nel 1980, la band partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Contessa”, che convoglia nell’LP “Vivo da Re”, il quale denota un buon successo, e apre loro le porte del tour.

In seguito il cantante intraprende la carriera da solista, e la svolta arriva nel 1983 con l’album “Polvere”. Nello stesso periodo è anche autore dell’enorme successo del brano “Mare d’inverno“, interpretato da Loredana Bertè.

Proprio nel corso degli anni ’80 vive una stagione prolifica della sua carriera, e diventa uno dei cantautori più considerati, fino ad oggi. Proprio a quel periodo si riferiscono le dichiarazioni dell’artista, rivelate ad Anni 20.

Enrico Ruggeri, l’esperienza con la Cocaina

I ruggenti anni ’80 nella Milano in fermento musicale è stata l’atmosfera in cui si è consolidato il successo di Enrico Ruggeri. Un mito che ancora oggi persiste: la città era l’esempio dell’evoluzione, della ricchezza, ma anche del divertimento della notte, e con esso il propagarsi dell’uso della droga.

Di questo argomento ha parlato ad Anni 20, in un’intervista condotta dalla presentatrice Francesca Parisella. Ha confessato di aver sperimentato la cocaina e ha rivelato la sua esperienza così: “Sono stato un consumatore occasionale di cocaina, perchè in quel momento dovevo trovare un modo di spendere i tanti soldi che guadagnavo grazie alla discografia florida di quegli anni“.

Racconta il momento in cui ha compreso l’entità della problematica, decidendo di tirarsi fuori da quel mondo: “La cocaina non ti porta amici, ma compagni di merende. Memore di un consiglio di mio padre, che mi disse di frequentare solo persone alla mia altezza, mi resi conto di non ritenere tollerabile e sopportabile che da qualche parte qualcuno, con il quale avessi consumato della droga in una notte in discoteca, potesse riconoscermi ed affermare di essersi drogato con me, ritenendomi per questo un amico“.

Così da un giorno all’altro, dopo aver compreso i valori davvero importanti per lui, ha lasciato quel contesto, rifiutando per sempre la droga. E questa illuminazione l’ha riassunta nel modo più chiaro possibile: “La vita è una e va spesa bene, devi spenderla con persone che meritino di essere frequentate“, un monito per ognuno di noi.