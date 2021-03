Spogliatoi separati in base all’etnia in azienda di Forlì: il caso

Spogliatoi distinti per italiani e stranieri in un’azienda di Forlì. A denunciare la separazione, attuata da anni, un sindacalista. Poi le rivelazioni della ditta.

Spogliatoi divisi in base alle etnie? Questa distinzione è stata attuata da anni in un’azienda di Forlì. Si tratta della Plasfor, dedicata al settore delle verniciature. Una situazione emersa di recente a seguito della denuncia da parte di un sindacalista. Si tratta di Cristian Panicisi della Femca Cisl. La Plasfor ha confermato la suddivisione.

A sua discolpa ha argomentato che la decisione non è stata voluta dall’azienda stessa ma bensì dai suo lavoratori. In particolare la suddivisione è stata pensata per i musulmani in modo tale da permettergli di pregare durante la pausa. La distinzione riguarda solo gli spogliatoi non le docce che rimangono comuni.

Spogliatosi distinti in base alle etnie: a scoprilo un sindacalista

La scoperta della distinzione degli spogliatoi in base all’etnia è avvenuto a seguito di alcuni controlli. Tutto è sorto a settembre quando un dipendente della Plasfor si reca al lavoro, nonostante fosse entrato in contatto con un positivo al covid. Il lavoratore non aveva comunicato la notizia e aveva contagiato poi altri tre colleghi. Di seguito è stato sospeso dal titolare. A seguito della vicenda è sorta una vertenza con il sindacato della Femca-Cisl.

Il sindacalista Panicisi proprio in quel momento aveva scoperto della divisione degli spogliatoi dei dipendenti in base alla provenienza. Sconcertato il sindacalista ha deciso di indagare sulla questione segnalando la vicenda all’ispettorato del lavoro. “Ho contattato l’imprenditore e sono rimasto shockato quando mi ha messo al corrente che nella sua azienda gli spogliatoi erano separati: per lavoratori bianchi e neri”, le parole di Panicisi rilasciate al Corriere della Sera.

“La divisione tra italiani e stranieri non è impostata da me, ma è stata una scelta fatta dai lavoratori per fare in modo che i musulmani abbiano un luogo dove poter pregare durante la pausa e ho concesso pe venire incontro alle loro esigenze. Le docce sono in comune”, il commento del titolare a spiegazione della divisione.