Melissa Satta si allena e il VIDEO è bollente: Sogno ad occhi aperti

Melissa Satta condivide una video in cui appare mentre fa uno dei suoi allenamenti che condivide con i suoi follower spesso. Per lei il fitness è importante, è una passione e la fa stare molto bene. Nella didascalia scrive:”Eccoci ancora insieme per un nuovo allenamento firmato training with Melissa: Oggi un circuito interamente dedicato agli arti inferiori! Siete pronti?! 45 sec ON 15 sec OFF 4 round. Affondi back and front. Squat jump. Laterla lunges. Multi-planar squat jump. Mountain climbers ! rest al termine di ogni circuito! 3-2-1 si parte!”.

Melissa Satta la vita da single è tutta fitness e amore per il figlio

La Satta a pochi mesi dalla fine del suo matrimonio, per la seconda volta con il marito Kevin Prince Boateng, appare raggiante e in forma. La bella ex velina dedica il suo tempo ad allenarsi, ad accudire il figlio Maddox e a farsi nuovi tatuaggi. La Satta infatti non ne ha abbastanza di segni sulla pelle. Ne vuole ancora e quindi appare nello studio del suo tatuatore per aggiungere un nuovo disegno al piede destro. Ha già un grande tatuaggio sulla caviglia sinistra e già 2 o tre sul piede destro ma sembra volerne ancora.

Però i suoi follower non sono d’accordo con questa scelta e scrivono:”E finiscila con questo schifo hai un figlio e pensi a dipingerti tutta”, oppure una frase più romantica “Non capisco perché scrivere su un’opera d’arte”. Secondo i fan rischia di sciuparsi con tutti questi tatuaggi. In effetti qualcuno è bello ma se diventano troppi si rischia di cadere nel volgare e nell’esagerato. Oltretutto lei non fa farfalline o cose poche invasive ma bensì leoni, scritte lunghe e disegni belli visibili. A quanto pare alla Satta è stato attribuito un nuovo flirt, da quando ha dichiarato di volersi rifare una vita per tutti è caccia all’uomo.

Il nuovo flirt secondo alcune fonti l’ex velina starebbe frequentando Mattia Rivetti un imprenditore milanese. La Satta però non proferisce parola al riguardo. In un’intervista a Verissimo Melissa si è mostrata turbata del fatto che ogni volta che esce con qualcuno subito viene etichettato come il nuovo fidanzato.