Arisa in lacrime, il motivo spiazza tutti. Mara Venier interrompe Domenica In. La conduttrice le ha mostrato una clip con il suo fidanzato e lei è scoppiata a piangere

Arisa oggi è stata ospite per un’intervista di Mara Venier a Domenica In. Ha avuto modo di parlare di tante cose, di questo periodo storico difficile che stiamo vivendo, dell’inizio della sua carriera e di quanto gli fa strano ripensare a certi momenti in cui si sentiva brutta, insicura e poco talentuosa. Adesso Arisa è una donna realizzata, che non ha paura di niente e che guardandosi allo specchio ha la sicurezza che anni fa non aveva. Poi Mara ha deciso di aprire un argomento che le sta molto a cuore: la sua vita sentimentale.

Mara Venier e il consiglio ad Arisa: “Se ti fa piangere non va bene”

Ha mandato in onda un video in cui la cantante si esibisce nel suo celebre brano “Meraviglioso amore mio“, e alla fine una foto di lei con il suo fidanzato. La sua reazione è stata sconvolgente: è scoppiata in lacrime, e Mara si è avvicinata a lei in evidente confusione. “Piangi per lui? Se ti fa piangere non va bene, amore“. Le ha dato dei fazzoletti e, dato che nessuna delle due riusciva ad andare avanti, Mara ha deciso di interrompere temporaneamente l’intervista mandando un breve stacco pubblicitario.

Tornati in studio, Mara stava concludendo un consiglio che pare averle dato durante quella pausa. “Hai capito cosa ti ho detto?” le ha chiesto, e la cantante ha annuito prima di cambiare argomento. Sui social è scoppiata la confusione: solo emozione o un momento di crisi?