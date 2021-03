Beppe Fiorello, la moglie come non l’avete mai vista – FOTO

Sapevate che anche la moglie di Beppe Fiorello lavora nel mondo dello spettacolo? Ecco Eleonora Pratelli come non l’avete mai vista

L’amore è arrivato con un colpo di fulmine per Beppe Fiorello e sua moglie, Eleonora Pratelli. L’apprezzato attore siciliano è sposato da oltre dieci anni con la bella pr romana. Prima di dirsi di Sì in Vaticano, i due hanno convissuto a lungo. Oggi hanno due figli, Anita, di 17 anni, e Nicola, di 15 anni.

Anche Eleonora lavora nel mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte. Infatti è la creatrice ed amministratrice dell’agenzia Suite19, specializzata in celebrities endorsement, ossia si occupa di gestire l’immagine pubblica dei vip. Un percorso iniziato nel 1997, quando esordì nel settore come scout di talenti del piccolo schermo. Un lavoro che le ha portato il successo, ma soprattutto l’amore: incontrò Beppe Fiorello proprio nella sua agenzia.

Beppe Fiorello, la moglie come non l’avete mai vista

La loro storia d’amore sembra la trama di una commedia romantica. Come ha più volte raccontato Beppe, è subito scattata la scintilla tra i due. Dopo averla conosciuta, appena uscito dal suo ufficio, l’attore le inviò un messaggio sognante: “Tu sei la madre dei miei figli”. Parole che evidentemente rispecchiavano anche il sentimento di Eleonora, tanto che i due non si sono più lasciati.

Il feeling sembra sempre lo stesso, anche adesso che hanno festeggiato il loro decimo anniversario di nozze. Amore, rispetto e soprattutto la voglia di godere della compagnia dell’altro, senza fronzoli. “Per l’anniversario siamo rimasti a casa tra noi, in tranquillità – ha rivelato Beppe – Saremmo potuti uscire a cena, non era ancora tempo di chiusure, ma con l’aumento dei contagi non me la sono sentita. L’importante è stare insieme”.

Dopo vent’anni d’amore, l’attore parla della moglie Eleonora come di una donna eccezionale, il cui supporto non manca mai: “Lei è la mia spinta, la guardo e so che posso fare l’impossibile“.