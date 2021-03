Sophie Codegoni, le labbra a prova di bacio incantano i fan, una dea – FOTO

Sophie Codegoni, nonostante la giovane età, è una bellezza che toglie letteralmente il fiato: le labbra sensualissime ed il volto angelico rapiscono i followers

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Sophie Codegoni è stata una delle protagoniste più giovani di “Uomini e Donne“. La modella milanese è infatti approdata nello studio della nota trasmissione televisiva a soli diciotto anni. Nonostante molti, all’inizio, avessero dei pregiudizi su di lei, la tronista è riuscita a convincere i telespettatori con il suo carattere forte e determinato.

Dopo la scelta, avvenuta qualche settimana fa, Sophie ha ripreso il controllo dei social, tornando a condividere con gli utenti i momenti più entusiasmanti delle sue giornate. Tra gli ultimi scatti pubblicati, anche un primo piano che ha lasciato il web di stucco: gli occhi da gatta della modella e le sue labbra sensuali hanno collezionato quasi 80mila likes.

Sophie Codegoni, la risposta su Matteo Ranieri spiazza tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

La giovane tronista è arrivata alla scelta dopo aver concluso il suo percorso assieme a due corteggiatori: Matteo e Giorgio. Il primo timido e impacciato, il secondo spigliato e sicuro di sé. Alla fine, il cuore di Sophie l’ha indirizzata verso Matteo Ranieri, il 28enne che con lei ha condiviso ben 4 mesi di conoscenza. Le dichiarazioni della Codegoni, a qualche settimana dalla scelta, hanno tuttavia fatto preoccupare i fan.

La modella, in un’intervista a Il Giornale, ha confessato quella che sembra essere la difficoltà maggiore nel viversi al di fuori del programma: la lontananza. Queste, nello specifico, le parole della Codegoni: “La nostra relazione sta procedendo come tutte quelle in cui ci si vede poco, e per poco tempo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Nonostante gli oggettivi ostacoli, dovuti anche alle restrizioni correnti, i due si dicono felici e innamorati. Solo il tempo, a questo punto, fornirà ulteriori risposte sulla nascente relazione.