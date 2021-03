Carolina Facchinetti, il lutto atroce della figlia di Ornella Muti

Carolina Facchinetti, figlia minore di Ornella Muti, affronta il lutto più atroce. Sui social la dedica al compagno scomparso: “Mi manchi. Mi sembra di impazzire”

Dell’amata attrice Ornella Muti sappiamo che ha tre figli, avuti da due relazioni diverse. La più famosa fra loro è Naike Rivelli, la primogenita, nata nel 1974 dalla storia con uomo di cui Ornella non ha mai rivelato l’identità. Invece dal matrimonio con Federico Fachinetti, l’attrice ha avuto altri due figli, Andrea e Carolina. Ed è proprio la piccola di casa Muti che in quest’ultimo anno ha dovuto affrontare la sofferenza più grande, la perdita del proprio compagno.

Carolina Fachinetti è nata nel 1984 e anche lei si dedica alla recitazione, soprattutto in teatro. Esordisce nel cinema nel 2012, nel film di Alessandro Gassman, Razza Bastarda. Schiva e riservata, lontana dal jet set, di lei si sa che è vegana convinta. La sua semplicità le ha fatto guadagnare moltissimi follower sui social, che l’hanno costantemente supportata in quest’anno buio, caratterizzato dal lutto.

Carolina Facchinetti, il lutto della figlia di Ornella Muti

Purtroppo Carolina nel 2020 ha perso l’amato compagno Andrea Longhi, padre dei suoi due bambini, Alessandro nato nel 2014 e Giulia, del 2016. Una famiglia come tante, che però è stata toccata da un’immane tragedia. Nel 2017 ad Andrea viene diagnosticato un tumore maligno al cervello.

Per tre anni l’uomo ha lottato contro il cancro, ma la malattia ha avuto la meglio. Andrea è morto nel febbraio 2020, prima che lui e Carolina riuscissero ad arrivare all’altare. Dopo un anno, la donna ricorda così il loro sogno spezzato: “Non hai mai potuto vedere l’abito che avevo scelto. Si pensa di avere tutto il tempo del mondo, di poter rimandare tutto. Invece poi non si sa, io avevo Giuly nella pancia e ancora non lo sapevo. Non volevo sposarmi incinta. Che sciocca. Se solo avessi saputo che non avevo poi tutto quel tempo, ti avrei sposato anche in pigiama. Ti amo Andrea“.

Carolina si fa forza per amore dei suoi due bambini, ma il dolore di quella perdita è presente nei tantissimi post che ha pubblicato in questi ultimi 12 mesi. Uno su tutti trasmette la drammaticità del lutto che sta vivendo: “Mi manchi Andrea. Mi sembra di impazzire“.