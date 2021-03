Elena Santarelli, il balletto con “Musica leggerissima” é virale – VIDEO

Elena Santarelli. La presentatrice e show girl è seguitissima sul suo profilo Instagram. Ha pubblicato un video in cui in molti si potranno identificare

Chi sono i vincitori della 71^ edizione del Festival di Sanremo? La risposta sembrerebbe scontata: i Maneskin. Il gruppo ha raggiunto il gradino più alto del podio con il loro brano Zitti e Buoni. Dietro di loro Fedez e Francesca Michielin con Chiamami per nome. Medaglia di bronzo per Ermal Meta e la sua Un milione di cose da dirti.

Com’è noto, però, la kermesse è anche una vetrina per molti cantautori. La vittoria reale non è quella visibile sul palco dell’Ariston ma, a telecamere spente, viene decretata a suon di visualizzazioni su Spotify e Youtube. La classifica, a soli pochi giorni dalla fine della gara canora, vede ribaltati infatti quelli che sono stati i risultati ufficiali. Colapesce e Dimartino hanno incantato con il pezzo Musica leggerissima. E’ un tormentone che entra nel cervello e non esce più, il piedino batte a tempo e s’inizia a ballare.

Tra gli estimatori del brano c’è la showgirl Elena Santarelli. E’ la sua ossessione non riesce proprio a smettere di ascoltarla. Cosa ha fatto all’interno delle mura di casa sua?

Elena Santarelli: la sua ossessione per Musica Leggerissima

Diciamo la verità, il weekend è spesso il momento in cui tutti ci dedichiamo alle pulizie, ai lavoretti lasciati in sospeso e alla cura della casa. Non è esente nemmeno la bellissima showgirl Elena Santarelli che sul suo profilo Instagram pubblica un video che ritrae una scena che, siamo sicuri, in molti potranno identificarsi.

Il bastone della scopa usato come microfono, poi parte quel pezzo lì che fa uscire la rock star che è in noi, e inizia lo show con tanto di balletto. Per la Santarelli, la canzone che ha scatenato la sua voglia di divertirsi anche facendo un’azione monotona e obbligata è Musica Leggerissima del duo composto dai cantautori siciliani Colapesce e Dimartino. Al momento guidano la classifica dei pezzi più ascoltati su YouTube tratti dall’ultimo Festival di Sanremo (quasi 8 milioni di visualizzazioni in una settimana), superando di circa 1 milione i Maneskin.

Scrive Elena Santarelli in didascalia: “La canto anche mentre spingo il carrello al supermercato ! Colapesce e Dimartino avete creato dipendenza”. Poi si lascia andare a un commento autoironico sulla sua (scarsa) capacità nel ballare: “Io e la danza siamo state separate da piccole”.

La Santarelli cita anche un’altra donna famosa del jet set nostrano, Sonia Bruganelli. A quanto pare, anche lady Bonolis è entrata nel tunnel del tormentone e non riesce a smettere di cantare Musica Leggerissima. Ha pubblicato un post al riguardo sul proprio profilo Instagram: “Vi pregoooo!!!!! Devo uscirne!!! “ Dammi un po’ di mus…” agghhhhhhh!!!!!!”