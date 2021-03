Ilary Blasi alla Toffanin: “Raffinados? Tu sei così… nun ce provà” – VIDEO

Ilary Blasi a Verissimo si racconta in un’intervista a un passo dall’Isola dei famosi tra “Raffinados e Buriños”

Siamo alla vigilia dell’Isola dei famosi, e Ilary Blasi è pronta alla nuova e appassionante avventura che la attende, segnata dalla presenza di nomi sensazionalistici, tra i concorrenti e in studio.

Questa edizione vanta la partecipazione dell’ex calciatore inglese Paul Gascoigne, il visconte Ferdinando Guglielmotti, l’attore Brando Giorgi, il modello Akash Kuhmar, la comica Valentina Persia, la conduttrice Elisa Isoardi, lo youtuber Awed, l’ereditiera Drusilla Gucci, il comico Beppe Braida, la soubrette Francesca Lodo, l’ex concorrente del GF Daniela Martani, l’attore Roberto Ciufoli, l’attore Gilles Rocca, la soubrette Angela Melillo, l’attrice Vera Gemma.

Gli opinionisti sono un trio scoppiettante, composto da Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e il vincitore del GF Vip, Tommaso Zorzi.

LEGGI ANCHE -> Ilary Blasi, la casa stupenda con il suo Francesco: le FOTO

Ilary Blasi alla Toffanin: “Nun ce provà”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

LEGGI ANCHE -> Greta Scarano, dove vive e tutto sulla sua vita privata

Ospite nel salotto di Verissimo, Ilary si è raccontata, affrontando anche il tema di questa nuova sfida che rappresenta per lei l’Isola dei famosi. Un’esperienza inedita, per la quale non nasconde l’emozione. La conduttrice del reality svela la trepidazione e il desiderio di affrontare questa speciale emozione con i colleghi in studio e affiancata a distanza dall’inviato Massimiliano Rosolini. Una squadra segnata dalla differenza d’età e di personalità che li contraddistingue tutti, e che arricchirà ancora di più il programma.

Alle domande di Silvia Toffanin sul cast dei concorrenti, Ilary risponde che saranno divisi in due categorie: i Raffinados e i Buriños. Si crea un simpatico sketch tra le due conduttrici, quando la Blasi le chiede a quale categoria si senta più vicina, e alla risposta della Toffanin “Raffinados” scherza: “Tu parti da Buriña come me, nun ce provà!“. Tra una risata e l’altra, si prestano anche a un momento di riflessione, inserendo questo nuovo appuntamento televisivo nel contesto difficile che stiamo vivendo.

La pandemia ci ha coinvolti tutti, e recluso nei nostri spazi, senza poter evadere in altri luoghi. L’Isola dei famosi può diventare un metodo per viaggiare con la mente e accedere in qualche modo all’agognato paesaggio di mare tipico del programma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Ilary aggiunge un pensiero profondo quanto realistico: “può essere una compagnia per il pubblico, che non potendo uscire, vive in una bolla fatta anche di noia e di tristezza. Sapere di avere degli appuntamenti televisivi può scandire la settimana e di conseguenza anche il tempo“. I primi avranno luogo domani lunedì 15 marzo e giovedì 18 marzo, su Canale 5.