Positivo al Covid-19 scappa dall’ospedale e compie gesto estremo

Un uomo positivo al Covid-19 si sarebbe allontanato dall’ospedale in cui era ricoverato, facendo rientro a casa dove si sarebbe sparato alla testa.

Una vicenda drammatica, a tratti inspiegabile, quella registratasi la scorsa notte a Torino. Un uomo, positivo al Covid-19 si sarebbe allontanato dall’ospedale in cui si trovava ricoverato, per far rientro a casa. Una volta giunto presso la sua abitazione di Moncalieri, si sarebbe sparato un colpo d’arma da fuco alla testa.

Inutili i tentavi di soccorso. Nonostante l’immediato trasporto presso il nosocomio delle Molinette, l’uomo è deceduto.

Indagano i carabinieri su quanto avvenuto la scorsa notte a Torino. Un uomo di 40 anni si sarebbe suicidato, sparandosi un colpo alla testa, sul balcone della propria abitazione. A rendere la vicenda ancor più complessa, il fatto che la vittima pare fosse riuscito ad allontanarsi dall’ospedale in cui era ricoverato. Era giunto presso la struttura a causa di alcune patologie pregresse, ma siccome successivamente era risultato positivo al Covid-19, lo avevano trasferito nell’apposito reparto.

Stando a quanto riferisce la redazione de La Repubblica, i medici non avrebbero notato nell’uomo alcun segno che potesse far temere per la sua salute, né tantomeno era stato riscontrato un possibile stato ansiogeno dettato dalla notizia della sua positività.

L’uomo, non si sa ancora come, avrebbe lasciato indisturbato la struttura e fatto rientro a casa a Moncalieri, dove risiedeva. Proprio tra le mura domestiche avrebbe, poi, compiuto l’estremo gesto.

Sul posto, immediatamente intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato il 40enne d’urgenza all’Ospedale delle Molinette. Purtroppo il quadro era già compromesso: l’uomo è giunto presso il nosocomio in fin di vita. Inutili i tentativi di soccorso; i medici si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso.

Scattate le indagini da parte della Procura di Torino che ha disposto l’acquisizione, negli atti di indagine, della cartella clinica del paziente redatta dall’ospedale da cui sarebbe fuggito. Necessario ciò, al fine di comprendere cosa sia accaduto.

Le indagini proseguono serrate e gli inquirenti sono a lavoro per rintracciare eventuali responsabilità nella morte dell’uomo e chiarire i contorni della vicenda.