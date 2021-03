Wanda Nara in total black, fascino e sensualità: superlativa – FOTO

Wanda Nara in total black regala ai fan su Instagram uno scatto della sua estrema bellezza: l’outfit è iper seducente

Wanda Nara si riconferma regina dei social. Molto seguita dai fan, italiani e argentini, ha un profilo Instagram che vanta 7,5 milioni di follower. Caratterizzata da un temperamento audace, un corpo esplosivo e dal carisma unico, proprio forse a causa della forte personalità che la contraddistingue, è finita più di una volta travolta dai pettegolezzi.

Una storia che fonda le sue radici tra il 2013 e il 2014, quando è stata accusata di tradimento nei confronti dell’ex marito Maxi Lopez per la relazione con il suo attuale marito Mauro Icardi. I due calciatori erano compagni di squadra alla Sampdoria, ed è così stata soggetta a diverse critiche, anche velenose.

La verità in realtà parla di ripetuti tradimenti e infedeltà costante da parte di Lopez. Dopo vari tentativi volti a recuperare il rapporto, Wanda Nara ha deciso di battersi ancora per realizzare il suo sogno, costruire un’unione forte. Coronato con Icardi, con il quale ha realizzato una bellissima famiglia allargata.

Wanda Nara, fiera e stupenda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara, amata e criticata, è una donna forte e fiera che non ha paura di mostrarsi per quello che è. Un bellissimo esempio di intraprendenza e bellezza, emana sicurezza e orgoglio, che le conferiscono una dose ancora maggiore di fascino.

Caratteristica pienamente dimostrata nell’ultimo post su Instagram, la showgirl ha condiviso con i fan uno scatto che la ritrae in tutta la sua innata sensualità. In un look quasi alla Eva Kant, sfoggia un total black aderente e i lucenti capelli biondi in una intrigante coda alta.

La giacca impreziosita dai dettagli argentati la illuminano, attribuendole una nota chic, sulla stessa linea del nastro a fiocco utilizzato per il raccolto e del make up estremamente elegante. Rossetto rosso ad accendere le sue labbra carnose e l’eyeliner a definire lo sguardo ammaliante della magnifica argentina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Essenza di seduzione, esplosione di femminilità, Wanda Nara totalizza più di 50 mila like in tre ore e centinaia di commenti adoranti.