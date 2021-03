Ambra, quando in un film rimase completamente nuda. Ricordate quale? – FOTO

I fan di Ambra Angiolini non potrebbero mai dimenticare il film “Immaturi – Il viaggio”: in una scena, l’attrice era infatti apparsa completamente nuda

“Immaturi – Il viaggio” è il titolo di una celebre commedia di Paolo Genovese, uscita nelle sale cinematografiche nel 2012, a distanza di un anno dal prequel “Immaturi”. Il cast vantava di attori stellari, tra cui Raoul Bova, Ricky Memphis, Ambra Angiolini, e il duo comico composto da Luca e Paolo. La pellicola, che ottenne un ottimo successo di pubblico, è ricca di momenti memorabili, ma uno su tutti è rimasto ben impresso nella mente dei telespettatori: la scena in cui Ambra Angiolini rimaneva completamente nuda davanti ai suoi colleghi.

Ambra Angiolini: la scena in cui rimase completamente nuda

Nella pellicola, i protagonisti si accingevano ad affrontare il tanto atteso viaggio di maturità. Se nel prequel, infatti, ciascuno di loro era tornato a fare i conti con il temutissimo esame di Stato, nel sequel i personaggi si godevano il meritato riposo in Grecia, meta prediletta dei viaggi di maturità. Ambra Angiolini, interprete di Francesca, sarebbe partita per Paros senza il suo fidanzato Ivano (alias Alessandro Tiberi), e per questo aveva deciso di salutarlo con una cena del tutto speciale.

Francesca aveva infatti organizzato una serata “piccante” per il fidanzato, a cui lei avrebbe partecipato totalmente svestita. Tuttavia, ad aprire la porta di casa, non fu affatto il personaggio di Alessandro Tiberi, bensì i due amici Virgilio e Piero (alias Luca e Paolo), che si erano recati a chiederle ospitalità per una notte.

La scena in cui Ambra Angiolini si alza dal tavolo e tenta di coprire le nudità è oramai una scena iconica del film, che i fan rivedono sempre con piacere. Il fisico dell’attrice, tonico e formoso, ha riscosso un successo non indifferente.