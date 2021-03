Nuovo scatto fenomenale apparso sull’account ufficiale di Dayane Mello: la modella è incredibilmente esplosiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Dayane Mello, da alcuni giorni, sta letteralmente mandando in tilt il mondo dei social network condividendo scatti esagerati in cui indossa costumini da sogno. La modella brasiliana, anche oggi, ha catalizzato l’attenzione degli utenti del web con una fotografia meravigliosa. La nativa di Joinville è stata una dei protagonisti dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. La 32enne è infatti entrata nella casa il 14 settembre del 2020 ed è uscita il 1° marzo, classificandosi al quarto posto.

Dayane, durante il reality, ha mostrato a tutti il suo carattere forte e ha legato tantissimo con Adua Del Vesco. Ad un mese dalla fine, la classe 1989 ha ricevuto una bruttissima notizia: uno dei suoi fratelli, il 26enne Lucas, è deceduto a causa di un incidente stradale. La brasiliana, in ogni modo, è sempre in splendida forma e riesce a far girare la testa ai followers condividendo ogni giorno fotografie incantevoli. L’ultima foto apparsa sul suo profilo Instagram è semplicemente illegale: la modella indossa un bikini striminzito che mette in risalto le sue curve.

Dayane Mello in bikini stupisce tutti: fisico mostruoso e che curve

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Dayane ha messo in mostra il suo fisico mostruoso condividendo una fotografia mozzafiato in cui indossa un bikini incredibile. Il costumino striminzito copre davvero poco e mette in risalto il suo lato A da capogiro. Le sue gambe incredibili sono decisamente in bella vista e non passano in secondo piano. Come se non bastasse, la modella sfodera una posa sexy e intrigante.

“Aspettando l’estate”, ha scritto nella didascalia. Tutti aspettano con trepidazione l’arrivo della bella stagione. I contenuti dell’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ fanno sempre il giro dei social e stupiscono tutti. La brasiliana riesce sempre ad incantare e a conquistare gli occhi degli utenti dei network.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

La 32enne, qualche giorno fa, ha messo in mostra il suo panoramico fondoschiena pubblicando un video in cui indossava un costumino a perizoma.