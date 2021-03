Isola, Iva Zanicchi gela tutti per le sue frasi contro i vegani

L’opinionista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi ha lasciato tutti senza parole con le sue frasi considerate di cattivo gusto nei confronti dei vegani.

E’ iniziata questa sera una nuova edizione dell’Isola dei Famosi, quest’anno guidata da Ilary Blasi che ha preso il posto di Alessia Marcuzzi.

La moglie di Francesco Totti a inizio trasmissione ha subito salutato la sua collega che le ha passato il testimone mandandole un bacio affettuoso, mettendo così a tacere le voci sulla loro possibile rivalità.

Subito dopo ha presentato gli opinionisti di quest’anno. Grande assente Elettra Lamborghini che non è potuta essere presente questa sera. Presenti invece la cantante Iva Zanicchi e l’influencer Tommaso Zorzi, fresco vincitore del GF Vip.

A lasciare tutti senza parole sono state le dichiarazioni di Iva Zanicchi nei confronti di Daniela Martani.

Le parole di Iva contro i vegani scatenano polemiche

La concorrente infatti è una vegana convinta e quando la cantate di Ligonchio l’ha saputo ha subito iniziato con delle battute che non hanno divertito molto i sostenitori della causa.

Ha subito dichiarato: “Io questa signora non la conosco, so solo che è vegana. La voglio vedere quando non ce la farà più che chiederà una bistecca!”.

Ilary Blasi ha subito cercare di smorzare cambiando discorso ma dopo poco Iva Zanicchi ha rincarato la dose.

Una volta che la Martani si è tuffata dall’elicottero per approdare sull’isola, l’opinionista ha subito commentato sghignazzando: “Pensate se adesso, nuotando, alla vegana finisce un pesce in bocca!”.

Quando Ilary presenta la migliore amica della no vax, che ammette anche lei di essere vegana, Iva si sente di giustificare le sue battute: “Io prima quando ho fatto la battuta sul pesce in bocca scherzavo, e poi non è neanche sempre negativo”.

Largo spazio ai doppi sensi, alimentati anche dalla conduttrice e da Tommaso Zorzi che hanno cercato di smorzare le uscite poco carine della cantante di ‘Zingara‘.