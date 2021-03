Ambra dolcissima abbraccia il suo amico speciale, che bello!! – Foto

Ambra ci regala alcuni scatti nell’ultimo giorno di zona arancione. È primavera e lei non è sola: che bella che è

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Ambra è stata sicuramente una delle protagoniste del gossip da Sanremo e post. L’attrice è stata trascinata nel vortice delle voci e dei commenti per via della partecipazione alla kermesse del suo ex compagno, Francesco Renga. I due non stanno insieme ormai da diverso tempo ma quando si parla dell’uno o dell’altra per alcuni è quasi impossibile non tirarli in basso.

Certamente tra di loro c’è ancora un fortissimo rapporto. È stata proprio Ambra a difendere il padre dei suoi figli dalle accuse, poco cariche, che Willie Peyote ha esternato nei confronti del cantante. E sempre lei nella serata conclusiva ha invitato a votare per Renga condividendo il suo codice del televoto e mostrando un video in cui lei cantava in playback la sua canzone.

Insomma un bel tifo e una sostenitrice speciale per Renga. I due sono rimasti sempre uniti nel segno dell’amore per i figli e infatti a chi in questi giorni le ha chiesto se ci fosse un ritorno di fiamma, Ambra ha risposto in modo dolcissimo: “Siamo sempre stati una famiglia”.

LEGGI ANCHE —> Valentina Vignali, a letto solo con gli slip: tante coccole per lei – Foto

Ambra insieme al suo Bugo, che meraviglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

LEGGI ANCHE —> Clizia Incorvaia al top: maglia bianca da urlo manda i fan in delirio – FOTO

E come molti altri vip hanno fatto, ieri prima dello scattare per oggi della zona rossa, anche Ambra ha dedicato un pensiero al momento che è nuovamente delicato.

“Bisogna essere negativi nella vita #buonadomenica che di positivi non ne possiamo più #ambragram #primavera #brescia #zonarossa🛑 #instagram ANDRÀ TUTTO BENE?…… la risposta nell’ultima foto…… #bugo”. Ha scritto così l’attrice a corredo di alcune foto che la mostrano insieme al suo amico speciale. È il suo cagnolino, un dolce pelosetto tutto nero dal nome Bugo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Ambra lo abbraccia e ci regala qualche scatto di loro due all’aperto, con un bellissimo cielo azzurro, gli alberi in fiore, e l’ultima giornata di libertà per il momento. Anche lei è in total black, con capelli legati in una coda, mascherina sul volto, e tanta voglia di sdrammatizzare per una situazione non facile.